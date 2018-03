Berga posarà una placa a la casa natal de Josep Maria Casals el "Casalets"

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest dijous una moció del grup municipal del PDeCAT-CDC per tal de retre homenatge a la figura de Josep Maria Casals el "Casalets" que va morir el 17 de novembre del 2017. Aquest berguedà va néixer el 1924 i al llarg de la seva vida va estar vinculat a diferenst entitats culturals i esportives i va fer-se conegut per la seva col.lecció de firmes de diferents personatges. Tots els grups municipals han votat a favor de la proposta del PDeCAT. D'acord amb el text el consistori encarregarà uan placa amb el text "Josep Maria Casals Montañà "Casalets"-home d'entitats-va crèixer aquí". Aquesta placa es col.locarà abans que s'acabi aquest 2018 a la casa que "el va veure créixer cal Pastaseca" situat a la plaça del Doctor Saló número 5.

Ara el consistori iniciarà les gestions necessàries per fer possible l'acord.