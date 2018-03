Messi no falta a la cita i lliga mig títol

Amb agonia i patiment, però amb molta professionalitat. Com ha passat en un bon tram d'aquesta temporada. El Barça va aconseguir ahir la victòria que necessitava per encarar els onze partits finals de la lliga amb un avantatge sobre l'Atlètic de Madrid que ja pot ser decisiu, ara sí. Vuit punts més un del goal-average semblen complicats de superar per uns matalassers que, a part de pressionar molt i penjar pilotes als quatre davanters que van acumular al final, van mostrar pocs arguments per vèncer al Camp Nou.

Els blaugrana no van fer un joc de saló, com sol ser habitual. Busquets va atribuir, al final del partit, la baixada de la segona part al cansament pel partit i el viatge de Las Palmas. Es contradiu amb el fet que Valverde no esgotés els canvis, mostra clara que confia poc en els no titulars. Malgrat tot, el triomf, gràcies novament a una falta llançada per Messi, sembla definitiu. Hauria de ser-ho.

La primera meitat va ser totalment del Barça. L'equip de Valverde va pressionar bé la sortida de l'Atlètic de Madrid, que no va trobar en cap moment la manera de fer allargar la possessió i va trobar com Griezmann i Diego Costa quedaven desconnectats d'un centre del camp que no generava. La posició de Coutinho a la dreta generava els desajustaments habituals i permetia pujades de Filipe Luis, però era l'única via per la qual l'Atlètic podia fer alguna cosa.

Aviat es va veure que els locals portarien el pes. Quatre córners en només deu minuts així ho demostraven. Les ocasions, però, trigaven en arribar i només un xut de Coutinho amb rebot en Godín inquietava Oblak. Al minut 20, després d'una espectacular acció de Messi que va aturar Oblak, Iniesta es va fer mal en una acció que li va costar la targeta a Vrsaljko. El manxec va demanar que encara no el canviessin i, en aquest espai de temps, va arribar el gol. Falta de Thomas a Messi a la frontal de l'àrea i l'argentí, de falta parabòlica marca de la casa, supera Oblak.



Canvi i més pressió

Encara amb Iniesta al camp, el Barça va viure els seus millors minuts. Suárez va demanar unes mans de Giménez que no ho eren i Coutinho va enllaçar una bona combinació amb el davanter uruguaià que va finalitzar amb un xut massa fluix a les mans d'Oblak.

Al minut 35, Iniesta va dir que no podia aguantar més i l'entrada d'André Gomes ja demostrava que Valverde volia tapar la banda dreta i penetrar per l'esquerra, canviant de costat Coutinho. El mateix Gomes va disposar d'una bona arribada, però va centrar malament amb tot a favor. El partit havia viscut uns moments de tensió, després d'una dura falta de Messi a Filipe Luis que li havia costat una targeta, i l'Atlètic va agrair que Gil Manzano indiqués el descans, després d'una altra arribada innòcua d'André Gomes i d'un cop de cap de Piqué massa alt a la sortida d'un córner.



Sense control

Com era d'esperar, la segona meitat va ser totalment una altra història, i va quedar clar des del primer moment. L'Atlètic va fer una passa endavant, decidit a recuperar la pilota ràpidament i a teixir contres que sorprenguessin un Ter Stegen que no va aturar ni un xut en els noranta minuts.

Tot i que Messi i Suárez van intentar una combinació a l'inici, tallada davant de la sempre previsible passada de l'uruguaià al seu company, van ser els visitants els que van sovintejar l'àrea contrària. Saúl va ser el primer que va rematar, massa desviat, després d'una pilota solta en un córner. Els llançaments de cantonada arribaven ara a l'altra banda i era la defensa i el centre del camp blaugrana els que s'havien de replegar.

A més, Piqué es va lesionar en una de les múltiples faltes d'un Thomas que, de manera increïble, va marxar del partit sense ser amonestat. Semblava que entraria Vermaelen, però al final el central va aguantar amb dolor al genoll dret.



Rakitic i Piqué, imperials

Ell i Umtiti van poder marcar en sengles rematades de córner. Ja aleshores Simeone s'havia jugat el tot pel tot en fer entrar Correa i Gameiro al camp. Quatre davanters, entre els quals Griezmann, que ahir no va rascar bola, i un desencertat Diego Costa. En aquest ecosistema, menció a part pel partit de Piqué, lesionat, i d'un Rakitic que va valer pels quatre centrecampistes ell sol.

El duel va ser un cara o creu fins al final. El Barça trobava espais, però no va sentenciar. Li van anul·lar, amb justícia, un gol a Suárez i Oblak va refusar una rematada de volea de Busquets en un córner. A l'altra banda, la par-ròquia local només va patir en un gol anul·lat a Gameiro per fora de joc, també clar, de Diego Costa. Valverde va fer entrar Paulinho per tancar tots els espais i el Barça va resistir fins al minut 93. Ara té vuit punts, que en realitat en són nou. No s'hauria d'escapar.