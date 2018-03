L'Idescat confirma que l'economia catalana va créixer un 3,4% durant el 2017

El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va assolir el 2017 els 234.651 milions d'euros, el que representa un creixement del 3,5% en relació a l'any anterior, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que d'aquesta manera confirma les estimacions que el mateix organisme i el Departament d'Economia del passat 7 de febrer. Aquest augment de l'activitat consolida un creixement superior del 3% durant tres anys consecutius, un fet que no es produïa des de fa una dècada. L'increment anual de l'economia catalana és tres dècimes superior a la mitjana espanyola (3,1%) i un punt per sobre de la mitjana europea (2,4%). D'altra banda, les exportacions ja suposen el 39% del PIB, fins als 92.345 milions d'euros i nou punts més que el PIB del 2010.

Per sectors, el de la indústria i la construcció van liderar el creixement econòmic del 2017 van liderar el creixement econòmic del 2010, amb un 4,9% (46.170 milions d'euros) i 4,7% (10.422 milions d'euros), respectivament. El sector serveis ha generat 156.489 milions d'euros i l'activitat ha augmentat un 2,9%, dues dècimes menys que el 2016, mentre que les branques agràries van caure un 3,1%.

L'evolució trimestral mostra que el creixement interanual del PIB ha anat augmentant moderadament al llarg de l'any, des del 3,3% interanual al primer trimestre fins al 3,5% al quart trimestre. La variació intertrimestral al quart trimestre ha estat del 0,8%, una dècima inferior als trimestres precedents.

D'altra banda la demana interna mostra un creixement del 3,1%, que s'explica per l'augment de tots els components, especialment per l'evolució de la formació bruta de capital, que manté un creixement notable del 5,6%, gràcies a l'augment de la inversió en béns d'equipament (5,4%) com a l'avenç de la construcció (5,1%). El consum de les llars es va incrementar un 2,4%, en la línia del 2016, així com el de les administracions públiques, que en aquest cas puja un punt respecte l'any anterior.

Des de l'òptica de l'oferta, el PIB mostra un creixement destacable de la indústria (4,9%). El context expansiu dels mercats internacionals ha permès consolidar l'activitat manufacturera al llarg de l'any 2017, amb un notable dinamisme en branques con la química, metal·lúrgia, maquinària i altres. La construcció també ha evolucionat a l'alça el 2017 (4,7%) i reflecteix un augment creixent en els darrers tres anys.

El sector serveis mostra una variació del 2,9%, dues dècimes inferiors a la de l'any anterior. Un factor explicatiu d'aquesta evolució prové de la reducció del creixement de la branca de comerç, transport i hostaleria, que enguany creix un 2,3%, un punt inferior a l'any anterior. En canvi, es manté el dinamisme en les activitats de les administracions públiques amb un augment del 2,7%. També cal destacar la resta de serveis de mercat (principalment les activitats immobiliàries i professionals), que creixen a una taxa del 3,4%.

El PIB del quart trimestre va créixer un 3,5% interanual, una dècima més que al trimestre anterior. Des de l'òptica de l'oferta, el fet 'mes destacable és el creixement a l'alça de la indústria i la construcció, que amb un 6,4% assoleixin els millors resultats dels darrers dos anys.