Berga disposarà aquesta Setmana Santa d'una pista de gel artificial

Patinar sobre gel sintètic a l'aire lliure. Aquesta és la proposta que fa Berga Comercial per a aquesta Setmana Santa dins la Setmana del Comerç per atreure visitants amb un reclam llaminer per a petits i grans. Del 23 de març al 2 d'abril, qui ho vulgui podrà practicar un esport poc habitual a la capital del Berguedà: el patinatge en una pista de gel sintètic. S'instal·larà a la part central del passeig de la Indústria (el Vall) a l'altura de la plaça de Cim d'Estela. Aquesta és una iniciativa de Berga Comercial per tal de dinamitzar el comerç local i projectar la ciutat amb una aposta «potent» i innovadora a la capital adreçada a un públic familiar.

Es tracta d'una pista de l'anomenat gel sintètic que «no suposa cap despesa energètica». Aquesta pista consisteix en peces d'un polímer (un derivat del petroli) sobre les quals s'escampa una capa d'una substància lliscant. I s'hi patina amb patins de gel convencionals. Es tracta d'una pista de 165 metres quadrats que es muntarà el dia 22 de març. Té capacitat perquè hi puguin patinar entre 40 i 50 persones cada hora. Cada mitja hora de patinatge valdrà 6 euros i inclou els patins. Hi haurà cascos per als més petits.

Els clients de les botigues adherides a Berga Comercial gaudiran de vals de descompte que els lliuraran els comerciants en funció del seu criteri. En total, s'han fet 15.600 tiquets de descomptes per regalar als clients. N'hi ha de tres tipus: descomptes d'1 euro en el preu del tiquet, descomptes del 50% i descomptes prèmium que permeten patinar gratuïtament.

Llogar aquesta pista té un cost de 20.000 euros. Berga Comercial l'ha pogut assumir gràcies a la suma de diferents col·laboracions. D'una banda, de l'Ajuntament de Berga, que hi fa aportacions materials i logístiques com la caseta on es guardaran els patins, el reforç de l'enllumenat i també del so i la vigilància nocturna del lloc. A més, també han tingut els suports d'empreses com Berga Resort i l'Obra Social de La Caixa, que repartiran vals per patinar a la Creu Roja i Càritas de Berga, i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Els patrocinadors posaran pubicitat als laterals de la pista

Aquesta activitat es va presentar ahir per part de les representants de Berga Comercial: Maria Àngels Pujols, Margarida Marmi, Ariadna Herrada i Ermínia Altarriba. S'emmarca dins la Setmana del Comerç en la qual Berga participa amb l'eslògan que ja va fer servir l'any passat: Comerç+Ciutat=Vida!

L'acte d'inauguració de la pista es farà el dia 23 a les 6 de la tarda amb un espectacle d'animació a cura de la secció infantil de La Farsa anomenada Sol Solet. Els horaris de la pista encara s'han d'acordar, però es preveu que siguin amplis, de matí, tarda i també nits.