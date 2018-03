Hisenda manté la via penal contra Ronaldo per frau i rebutja la seva oferta

L'Agència Tributària mantindrà la via penal en el cas en què la Justícia investiga el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo per un presumpte frau de 14,7 milions d'euros comès entre els anys 2011 i 2014 en relació als seus drets d'imatge, segons fonts pròximes a la investigació.

Les mateixes fonts han indicat que fa uns mesos hi va haver una reunió "molt insatisfactòria" en què el davanter del Reial Madrid va oferir "una quantitat insignificant" que rondaria els "quatre o cinc" milions d'euros enfront dels quinze que es li reclamen. L'Agència Tributària hauria rebutjat la seva oferta econòmica, segons han precisat.

En cap cas, segons les mateixes fonts, hauria ofert un xec en blanc per tancar el cas sempre que es retiri la via penal, circumstància que Hisenda no té previst.

Segons publica avui el diari El Mundo, Ronaldo hauria ofert un xec en blanc a l'Agència Tributària per tancar el seu cas si retira la petició de presó que hi ha contra ell.

Rendes per drets d'imatge

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Pozuelo d'Alarcón investiga Ronaldo per un presumpte delicte contra la Hisenda Pública, davant la possible existència d'una infracció penal prevista i penada en els articles 305 i 305 bis del Codi Penal.

La Fiscalia, en la seva denúncia, subratlla que el denunciat s'ha aprofitat d'una estructura societària creada el 2010 per ocultar al fisc les rendes generades a Espanya pels drets d'imatge, la qual cosa suposa un incompliment "voluntari" i "conscient" de les seves obligacions fiscals a Espanya.