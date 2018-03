El Suprem fa trontollar els plans d'investir Turull la setmana que ve

La decisió del Suprem de citar divendres Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó de manera preventiva ha fet trontollar els plans d'investir l'exconseller de la Presidència la setmana que ve. Poc després que el president del Parlament, Roger Torrent, anunciés una nova roda de contactes per buscar candidat alternatiu a Jordi Sànchez, la notícia inesperada del Suprem ha fet saltar totes les alarmes.

La CUP ha anul·lat una conferència política prevista per avui al vespre per tal de dedicar la tarda a "treballar per poder donar una resposta col·lectiva" a la decisió del Suprem. El mateix Jordi Turull acompanyat dels diputats Elsa Artadi i Albert Batet es reuneixen aquesta tarda amb Torrent per analitzar el nou escenari. A banda dels contactes entre les forces independentistes, JxCat té prevista una reunió a les 20 hores del grup parlamentari. Inicialment la intenció de la trobada era oficialitzar la candidatura de Turull. Per la seva banda, el PPC ha demanat al president del Parlament que posposi la ronda de consultes.