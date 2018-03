37 ferits en les càrregues policials davant la delegació del govern

35 persones ferides lleus i 2 més ferides de poca gravetat és el balanç final de les càrregues policials contra els manifestants que anit intentaven arribar a la delegació del govern espanyol a Barcelona, en protesta per l'empresonament de Forcadell, Turull, Rull, Bassa i Romeva. "El SEM ha realitzat, a la zona de Pau Claris- Roger de Llúria, 35 atencions de caràcter lleu i 2 de caràcter menys greu, principalment per contusions, 15 de les quals han requerit trasllat", ha assenyalat al seu compte de Twitter el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra havien blindat els accessos a l'edifici de la delegació del govern espanyol amb furgonetes en diversos punts i, posteriorment, van avisar als manifestants que no trenquessin el perímetre. Una part dels concentrats però va fer cas omís de l'avís i la policia catalana va fer algunes càrregues i algun tret a l'aire sense projectil a mode dissuasiu.