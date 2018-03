Diputats de la regió central parlen del ple al Parlament i de la situació política a Catalunya

Adriana Delgado (ERC): "Hem de treballar per fer front comú en resposta a la repressió"

«Hem d´actuar contra la repressió de l´Estat espanyol. No puc concretar ara com ho hem de fer, però hem de construir el front comú que ha proposat el president del Parlament i així donar una resposta als atacs de l´estat. Quan Torrent ha parlat, no només hi havia membres dels grups parlamentaris, sinó entitats i familiars i una àmplia representació de la societat civil», afegeix la diputada bagenca, que també agraeix als diputats de Catalunya en Comú Podem que s´han sumat a la proposta de Torrent de «combatre conjuntament en defensa de la democràcia i els drets civils», perquè aquest gest demostra que «al darrere hi ha una àmplia majoria». Creu que s´ha de trobar la fórmula per vehicular «la indignació que viu el país» en l´àmbit ciutadà i social perquè el front contra l´actitud de l´Estat sigui més àmplia.

Delgado reconeix que a l´inici del ple d´investidura de dijous els diputats ja sabien que en cap cas s´arribaria a bon port i que finalment no hi hauria l´opció d´escollir Jordi Turull com a president del Govern català perquè el jutge Llanera l´havia citat divendres, i amb tota probabilitat aniria a la presó, tal com va succeir. «No entraré a parlar sobre si el seu discurs va apostar per la independència perquè tots som conscients del moment que estava vivint i fins a quin punt estava condicionat. No vivim en una democràcia!», exclama. La diputada d´ERC reconeix que dijous a l´hemicicle hi havia molta preocupació pel que pogués passar l´endemà.

«El que ha passat avui [ahir per al lector] ha estat molt bèstia perquè el candidat a la presidència de la Generalitat no ha pogut assistir al Parlament i el motiu és que està empresonat», s´indigna la diputada. A l´hemicicle hi havia, segons Delgado, un «profund sentiment de tristesa», però es manté ferma i assegura que «hi ha el convenciment que ens en sortirem». En aquest sentit, la diputada es remet a les paraules del líder del partit, Oriol Junqueras, que des de la presó va demanar convertir la tristesa i la indignació en fermesa per lluitar contra la repressió.

La diputada santvicentina també critica l´actitud dels diputats del PP –que van abandonar els seus escons–, del PSC i de Ciutadans perquè «lamentablement s´han mantingut al costat dels que avalen l´aplicació de l´article 155 i de la retallada de llibertats que viu Catalunya». Tot i que a les files republicanes no sabien ahir explicar de forma concreta quins han de ser els propers passos de les formacions independentistes, sí que es refermaven en la idea, com Delgado, de la construcció d´una «àmplia majoria».

Antonio Espinosa (Cs): "L'independentisme no té, fins ara, prou força per escollir un president"

Espinosa diu que ha viscut aquesta setmana, d´alt voltatge polític, «amb sorpresa, indignació i fins i tot tristesa» per la situació que s´està vivint a Catalunya. I és que, tot i que per al diputat manresà la culpa del que succeeix al país «és del sector independentista», assegura que està trist per l´escenari actual i perquè fa tres mesos que el país està paralitzat. «Encara no tenim un govern amb funcions executives per evitar aquesta incertesa en la qual tots estem immersos, i és una situació greu». Espinosa també es queixa de la manera en què es va convocar el ple d´investidura. Es va assabentar de la sessió parlamentària a les 10 de la nit de dimecres, quan el president del Parlament va citar els diputats de l´hemicicle per a l´endemà després d´una ronda de contactes telefònica. «Para este viaje no eran necesarias esas alforjas», esgrima el diputat, que, en un principi, veia que era una oportunitat i que «valia la pena si realment s´havia aconseguit un acord de govern». En vistes de com ha acabat el debat d´investidura, es remet a la líder del seu partit, Inés Arrimadas, i afirma que no veu quina estratègia hi ha al darrere d´una investidura fallida, «més enllà de continuar amb el procés de confrontació».

«Per a nosaltres, el més raonable hauria estat suspendre el ple d´investidura perquè no era possible investir Turull, ja que es troba a la presó. S´ha volgut aprofitar el moment, però, per difondre la idea que no estem en un estat de dret ni en una democràcia», afegeix Espinosa, i assegura que en aquest sentit «Ciutadans té les coses molt clares».

El diputat manresà de Ciutadans explica a Regió7 que fins i tot empatitza amb els polítics que són a la presó. «Ho lamentem», arriba a dir, però afegeix que «han de saber que tots els actes tenen unes conseqüències», seguint en aquesta línia fins i tot afirma: «Podem entendre el drama personal que estan travessant algunes famílies, però, com ha dit Inés Arrimadas, se´ls va donar moltes advertències per part dels lletrats, de l´oposició i el Tribunal Constitucional que s´estaven incomplint les lleis d´una forma clara».

Espinosa creu que d´aquí a uns mesos Catalunya notarà les conseqüències econòmiques del procés. «Els ciutadans ho notaran a les seves butxaques perquè 3.500 empreses, d´una dimensió mitjana i gran, han decidit canviar la seu social. S´hauria de replantejar l´estratègia de confrontació dirigida des de Brussel·les perquè ho patim els ciutadans que vivim aquí», afegeix.

Antonio Espinosa assegura desconèixer quin serà el proper episodi en la política catalana.

David Rodríguez (ERC): "S'han de sumar esforços i treballar per defenar els drets civils i les llibertats"

Assegura que les sensacions d´aquesta setmana han estat «estranyes» després que el jutge tornés a citar els polítics que estaven a primera fila de les institucions del país en la legislatura passada, i precisament l´endemà de l´inici del debat d´investidura al Parlament. «Ja vèiem que la línia d´actuació seria la que ha seguit en els darrers temps. Quan em vaig assabentar que Marta Rovira havia emprès el camí a l´exili és quan em vaig adonar, amb més claredat, de la dimensió de tot el que està passant». Quan el jutge Llarena decideix enviar a la presó els polítics que van comparèixer divendres a la seva citació, el diputat solsoní estava en una reunió de partit a Barcelona. «En aquell moment explota la indignació i la ràbia, i hi havia companys visiblement emocionats que exterioritzen més que altres el que senten», afegeix. Rodríguez es fa seves, també, les paraules d´Oriol Junqueras, i creu que s´ha d´aconseguir «canalitzar la ràbia i transformar-la en alguna cosa positiva».

En la sessió parlamentària d´ahir al migdia diu que «hi va haver molta dignitat, malgrat haver d´escoltar comentaris indignants». Rodríguez feia referència a la intervenció de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, quan va apel·lar el bloc independentista per dir-los que no representen la totalitat dels catalans. «Si hi ha polítics a la presó és, precisament, perquè van intentar donar la veu a tots els catalans», argumenta, i titlla les paraules d´Arrimadas de «discurs populista». Rodríguez diu que també està a l´expectativa de veure quins són els passos que farà el PSC a partir d´ara, sobretot després d´escoltar el discurs del líder dels socialistes, Miquel Iceta. «Haurem de veure si va en la línia de la defensa dels drets civils», afegeix. De fet, i tornant a la idea llançada per Torrent de fer un front comú en defensa de les llibertats del país, opina que «és una línia política que s´haurà de seguir en els propers temps a la qual se li han de sumar més forces».

Com la resta de polítics consultats, Rodríguez no té clar què passarà en el serial de la política catalana, i diu que en els propers dies «s´haurà d´estar atent del que pugui passar amb Puigdemont, que també pot ser un indicatiu de quin serà el rumb dels esdeveniments». Tot i que a curt termini no sap què passarà, sí que considera que s´ha de buscar «una estratègia que sumi molta gent», i que és clar que «el país necessita un president i un govern. Un dels moments més emotius per a Rodríguez és quan el Parlament s´ha dirigit a les famílies dels polítics que són a la presó i els han aplaudit.