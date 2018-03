La fiscalia investiga una tuitaire per insultar i amenaçar Llarena i la seva esposa

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació contra una tuitaire que diu que és de Reus per insultar i amenaçar el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i la seva esposa, Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial, a Barcelona. En un comunicat, el fiscal superior, Francisco Bañeres, diu que el tuit pot suposar un delicte d'amenaces o coaccions i pretén "provocar intranquil·litat d'ànim i inquietud" o "impedir-los o dificultar-los la llibertat d'obrar". Com que la identitat de la tuitaire no està aclarida, demana als Mossos que la identifiquin, així com que protegeixin Llarena i la seva família.

En el tuit, la usuària deia que "la dona del fill de puta d'en Llarena és Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial. Viu a Sant Cugat, on ve els caps de setmana. Cal difondre-ho perquè han de saber que no podran anar pel carrer a partir d'ara!!".