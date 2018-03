El PSOE titlla d'«imaginativa» la proposta d'Iceta: «Mai pactarem amb l'independentisme»

El PSOE ha donat un cop de porta a la proposta que el líder del PSC, Miquel Iceta, plantejava dilluns. El primer secretari del PSC va afirmar que davant una situació "excepcional" un govern de concentració "no seria una cosa forassenyada sinó probablement la més raonable. L'endemà, la direcció del PSOE ha sortit a desacreditar-lo. En una entrevista a la Cadena Ser, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha dit que és una proposta "imaginativa però inviable". La número 2 del PSOE recorda que pactar amb l'independentisme és una línia vermella que es va marcar des de Ferraz amb motiu de les eleccions del 21-D i que es continua mantenint. "No pactarem amb aquells que han vulnerat la Constitució, l'Estatut, els drets dels diputats i han declarat la independència", ha manifestat. Alhora, ha criticat les forces independentistes per "no ser capaces" d'escollir un candidat entre els seus diputats.

La número 2 del PSOE ha matisat les paraules d'Iceta, que considera que ha fet aquesta proposta per "posar l'independentisme davant les seves pròpies contradiccions". "Tenen majoria absoluta i no són capaços de nomenar un candidat", ha criticat Lastra.

Ara bé, ha tancat qualsevol possibilitat de pacte amb forces independentistes –i amb la resta de partits de l'arc parlamentari- per plantejar un govern unitari per superar la crisi política a Catalunya. "Iceta l'única cosa que vol, com vol tota Catalunya, és que això s'acabi ja i que hi hagi un govern estable per acabar amb la política de fronts", ha manifestat.

El PSOE també va tancar la porta ahir a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, d'un front unitari per superar la crisi catalana. Novament, va insistir que no recolzarien cap candidat independentista.