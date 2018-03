Activen l'alerta Plaseqcat per l'incendi i deflagració d'un producte químic en una empresa de Sant Celoni

Protecció Civil ha activat l'alerta Plaseqcat per l'incendi i la deflagració de vapors d'acetat d'etil a l'empresa Renolit Ibèrica (Alkor Draka) de Sant Celoni (Vallès Oriental). Aquesta companyia està ubicada al carrer Montnegre de la població. Tot i que no hi ha hagut ferits, s'ha demanat als habitants del municipi que evitin acostar-se a la zona mentre dura el dispositiu d´emergències. L'incendi està totalment apagat però deu dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat segueixen remullant la zona afectada per l'explosió.

L'objectiu és dissipar possibles concentracions de dissolvent que hagin pogut quedar a l'atmosfera. Així mateix, s'estan retirant els elements inestables. Els fets han tingut lloc a dos quarts d'una del migdia i han estat els responsables de la companyia els que han alertat els serveis d'emergències. L'empresa també ha activat el seu Pla d'Autoprotecció (PAU) i s'han evacuat tots els treballadors.

S'han desplaçat fins el lloc dels fets diverses unitats de Mossos d'Esquadra i de la Policia Local per realitzar els talls de via per evitar l'accés a la zona i garantir el pas dels vehicles d´emergències. El Sistema d'Emergències Mèdiques també ha enviat dues unitats de forma preventiva.