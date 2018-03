Manresa estrena visita modernista que, per primer cop, serà en horari de vespre

Manresa ja ha ofert en anteriors ocasions visites guiades pel seu patrimoni modernista. Vespres modernistes, però, és la primera ruta que es farà en horari de vespre. La presentació, ahir, va tenir lloc al punt on acabarà el recorregut: a la terrassa de L'Hotelet, al passeig de Pere III. Un final en què els participants podran gaudir d'una copa (inclosa), música de l'època i les vistes del Passeig, el Kursaal i el Casino que ofereix la terrassa d'aquest edifici del 1914.

Per demostrar el potencial turístic de la ciutat i que «la Manresa ignasiana no ho és tot», Joan Calmet, regidor de Turisme, va informar que de les quatre visites dels Vespres modernistes previstes de moment (els divendres 6 d'abril, 4 de maig, 1 de juny i 6 de juliol), ja hi ha la meitat de les places contractades. Tenint en compte que cada grup serà d'un màxim de 25 persones, significa que ja n'hi ha 50 que s'hi han apuntat.



Fer nit a Manresa



Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, va explicar que si aquesta nova ruta funciona caldrà trobar la manera d'oferir-la de manera regular. En la presentació, a banda d'ell i Calmet, hi va intervenir breument Montse Ros, en representació de L'Hotelet. Va celebrar la iniciativa que, per segona vegada -després de les activitats programades al cicle Quinze Vint-i-dos- oferirà la possibilitat a les persones que s'apuntin als Vespres modernistes de fer nit a Manresa (a L'Hotelet) i l'endemà gaudir d'una altra visita guiada ( Manresa, cor de Catalu-nya). En aquest cas, ho hauran de contractar a través de l'agència de viatges Bages Terra de Vins. Si només volen gaudir de la vetllada, la poden contractar (10 euros) a l'Oficina de Turisme, que és d'on sortirà la visita, a les 7 del vespre.

Tulleuda va insistir en la idea que la ruta de Vespres modernistes sigui «una experiència». Per això, va dir, no tindrà només els ingredients habituals d'una visita guiada sinó que, gràcies a la col·laboració de diverses empreses i entitats (la delegació del Col·legi d'Arquitectes al Bages-Berguedà, Mosaics Martí, Grup Santasusana, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, el Clàssic Motor Club del Bages i L'Hotelet) afegirà diversos ingredients al recorregut, que durarà dues hores.

Com serà aquest recorregut? De l'Oficina de Turisme arribarà a l'edifici de la Buresa passant per la Plana de l'Om, on es farà parada davant de la Farmàcia Esteve (1926); i al carrer del Born amb Urgell, per admirar els anuncis vidriats de Tuneu Sastre (1906).



La xemeneia de la sala noble



A la Buresa (1908), a la plaça de Fius i Palà, podran entrar en un habitatge i veure la xemeneia de la sala noble. Mosaics Martí els oferirà in situ una explicació de la producció de rajoles hidràuliques. A la sortida, podran veure de prop un cotxe de l'època. La propera parada serà a la casa Lluvià (1908), on podran entrar al despatx que va ocupar en el seu temps l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa (1863-1914), pare de molts dels edificis modernistes de Manresa. En aquest edifici hi haurà exposades dues indumentàries modernistes de dona cedides pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. La seva conservadora, Mercè López, explicava ahir que es tracta de dues rèpliques fetes en els cursos que organitzen cada any i que, tot i no ser originals, les aplicacions que porten sí que són modernistes, comprades en antiquaris.

D'aquí s'acabarà la ruta a L'Hotelet, que va obrir portes el 2017 amb una oferta de set habitacions.