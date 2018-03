Els CDR aixequen les barreres d'un peatge a Montblanc

A les 18.21 h el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que s'ha tallat la sortida 8 de l'autopista AP-2, en terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà) ja que membres dels CDR de la zona havien aixecat els peatges i convidaven els vehicles a passar sense fer efectiu el pagament. Els responsables de la infraestructura informen als conductors que com a alternativa poden deixar la via per les sortides 7 i 9.





Unes 150 persones obren barreres al peatge de sortida de l'Ap-2 a Montblanc. Un acció dels CDR per reclamar la llibertat dels presos polítics #primaveracatalana #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/yx1E6lZSWO — Punt?DeAgitaci?n ??? (@StopMordazas) March 29, 2018