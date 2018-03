La situació política deixa els 125 anys de les Bases de Manresa sense acte de cloenda

La commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa no tindrà un acte de clausura institucional tal com es preveia en un primer moment a causa de l'actual situació política a Catalunya. Era previst que es dugués a terme al Palau de la Generalitat o bé al Parlament de Catalunya, i ja hi havia hagut els primers contactes per modelar-ne el format. Ara, però, «se'ns fa difícil trobar un interlocutor», van explicar ahir els comissaris de la commemoració, Jordi Rodó i Francesc Comas.

Sí que hi va haver una obertura institucional. Va ser el 24 de març del 2017 al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa amb la presència de les màximes autoritats del país: el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; i la de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, a més a més de l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent. Puigdemont ara està custodiat per la justícia alemanya i Forcadell està empresonada a Madrid.

La previsió de la Comissió Cívica dels 125 anys de les Bases de Manresa i els comissaris de la commemoració era que es fes un acte institucional de cloenda per aquestes dates. També amb les màximes institucions del país. Però no podrà ser.

Les activitats commemoratives de la primera assemblea de la Unió Catalanista que hi va haver a Manresa el 1892 van començar el març de l'any passat. Ara posen el punt final a la ciutat i desembarquen a Barcelona amb l'exposició «Els fonaments del catalanisme polític», que fins dilluns es pot veure al Casino, i també dos actes acadèmics.

Es traslladaran a Barcelona per donar-hi ressò a escala nacional. A partir del 12 d'abril l'exposició es podrà veure a la seu central de la Diputació de Barcelona, a l'edifici de Can Serra de la Rambla de Catalunya. Un dels objectes més simbòlics que s'hi mostren és la bandera de la Unió Catalanista, patrimoni tèxtil del modernisme i símbol del catalanisme polític d'aleshores.

Així mateix, s'han programat dos actes acadèmics. El primer se celebrarà el 19 d'abril a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, on hi haurà el debat «La Renaixença a judici». Hi participaran l'historiador Albert Balcells, que parlarà de la situació política d'aquell moment; i el filòleg Albert Rossich, que se centrarà en la situació de la llengua. El 26 d'abril a l'Ateneu Barcelonès es parlarà de «De la Regió a República. 125 anys de les Bases», que farà una revisió d'aquest període. S'ha confirmat la participació del president de l'Ateneu, Jordi Casassas, i falta concretar altres figures polítiques i culturals. Les activitats les van presentar ahir l'alcalde, Valentí Junyent, i els comissaris de la celebració, Francesc Comas i Jordi Rodó.