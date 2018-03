Tots els actes de Setmana Santa a la Catalunya Central

Ara que entrem de ple en els dies forts de la Setmana Santa, et proposem un repàs per aquelles activitats més típiques d´aquestes dates i que podràs viure en els diferents indrets de les comarques de la Catalunya Central.

PROCESSONS

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Via Crucis. Divendres, a les 20 h, a l´església de Sant Pere.

IGUALADA

Processó de Fàtima. Avui, a les 21 h, des de l´avinguda de la Pietat, processó de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Acompanyats per la Banda de Música d´Igualada i la Banda de tambors i trompetes de la Confraria de Fàtima.

Divendres, a les 21 h, des de l´avinguda de la Pietat, processó del Santo Entierro y María Santísima de los Dolores. Acompanyats de la Banda de tambors i trompetes de la Confraria de Fàtima.

Diumenge, a les 12 h, des de l´avinguda de la Pietat, processó de Nuestro Señor Resucitado. Acompanyts de la Banda de tambors i trompetes de la Confraria de Fàtima.

Festes del Sant Crist d´Igualada. Des de divendres fins dimarts, a l´església del Roser i a la basílica de Santa Maria, activitats amb motiu de la festa del Sant Crist.

MANRESA

Processó de Divendres Sant. Divendres, a les 19 h, a la plaça Sant Domènec, presentació d´honors al governador amb el maniple d´Armats de Manresa. Tot seguit, marxa-desfilada cap la basílica de la Seu, on començarà la processó a les 20.30 h.

A les 23.45 h, a la Baixada de la Seu, està prevista la trobada de la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist.

EL PONT DE VILOMARA

Processó de la Confraria Marquet-Pont. Divendres, a les 20.30 h, sortida des de l´ermita de Matadars, a la urbanització de Marquet Paradís, i recorregut fins a l´església del poble i tornada a l´ermita.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Via Crucis. Divendres, a les 11 h, a l´església parroquial de Sant Vicenç.

SÚRIA

Cant de la Passió. Dijous, a les 21 h, a l´església parroquial de Sant Cristòfol i als carrers del centre, a càrrec de cantaires i músics de Súria.

Via Crucis nocturn. Divendres, a les 21 h, recorregut pel camí de la muntanya de Sant Salvador.

CARAMELLES

L´AMETLLA DE MEROLA

Diumenge, a partir de les 12 h, als carrers del poble, cantades del Grup de Caramelles de l´Ametlla de Merola.

CALLÚS

Divendres, a les 20.30 h, al Casal del Poble, assaig general. A les 21.30 h, sopar caramellaire i festa amb DJ Foxy.

Dissabte, a les 15 h, cantades i ballades per les masies. A les 20.30 h, cantada a l´església de Sant Sadurní.

Diumenge, a les 7 h, desvetllada popular i inici de les caramelles pel poble. A les 14 h, cantada final i aixecada de ballestes.

CAMPS

Dissabte i diumenge, al matí, recorregut per ravals i masies del poble.

Diumenge, a les 12 h, missa i, en sortir, exhibició de balls i cançons davant del Casal. A les 19 h, ballada i cantada al Casal, lliurament del premi a la millor fotografia a #caramellesdecamps2018, sopar popular i final de festa amb LogaSoundEvent.

CAPELLADES

Diumenge, al migdia, a la cafeteria de La Lliga. Amb la Coral Xeremell. Entrada lliure.

CARDONA

Dissabte, a la tarda, els Caramellaires de Pagès, acompanyats del Grup de Trabucaires Sant Ramon, cantaran i ballaran pel barri de Coma. A la nit, la Coral Cardonina cantarà a la plaça Mercat i a la plaça de la Fira en acabar la Vetlla Pasqual.

Diumenge, al matí, les Caramelles de la Coromina cantaran pel poble de la Coromina, els Caramellaires de Pagès, les Caramelles de la Coromina, la Colla Jove i el Grup de Cant Coral l´Amistat cantaran pel centre històric de Cardona. A les 11.30 h, trobada de colles davant de l´ajuntament. En acabar es cantarà la Sardana de Cardona. A la tarda, els Caramellaires de Pagès, acompanyats del Grup de Trabucaires Sant Ramon, cantaran i ballaran pel barri de Coma.

Dilluns, al matí, les Caramelles de la Coromina cantaran per pagès.

ESPARREGUERA

Dissabte, a les 18 h, cantades pels carrers del poble del grup dels grans.

Diumenge, a les 11 h, cantades pels carrers del poble del grup dels petits.

Dilluns, al matí, cantades dels grups dels grans i dels petits a l´aplec de l´ermita del Puig. Organització: Caramelles de la Passió.

FALS

Diumenge, a les 8.30 h, sortida dels caramellaires del local per anar a fer cantades al Clot, la Creu, Cal Tico Nou i a la plaça de l´Església (12.30 h). A les 16.30 h, sortida del casal per anar a fer cantades a la Masia de Canet i a la Mallola. A les 19 h, fi de festa al Casal, amb la tradicional mona de Pasqua.

NAVARCLES

Diumenge i dilluns, al matí, pels carrers del poble, cantada de caramelles. Organització: Agrupació de Cantaires de Navarcles.

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge, a les 9.30 h, inici de les cantades a l´entrada del poble, amb cantaires de totes les edats i joves músics del poble. Després de la missa, cap a les 12 h, continuaran les cantades, i destaquen les que es fan a la plaça de l´Església i davant l´ajuntament.

Dilluns, aplec al santuari de Sentfores. A les 11 h, eucaristia. Joc de bitlles i sardanes al so de la cobla.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Dissabte, a les 22.30 h, missa a l´església de Salelles i, seguidament, ballada.

Diumenge, a les 13.30 h, trobada de les colles a l´església de Sant Salvador de Guardiola.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Dissabte, cantades de cançons i danses tradicionals pels carrers del poble. Organització: Associació Musical Castellet.

SANTPEDOR

Dissabte, recorregut per les masies de Santpedor.

Diumenge, a partir de les 11 h, recorregut pel poble de Santpedor.

SÚRIA

Dissabte, a les 12 h, davant de la Casa de la Vila, acte d´inici de la festa, amb representants de les colles i l´Ajuntament. A la tarda, caramelles a pagès. A les 20.15 h, a la nau de Ca l´Agut, sopar per a caramellaires. A les 21.30 h, al pavelló municipal, trobada caramellaire amb actuació de les colles, aixecada d´un castell amb la colla castellera Salats i interpretació conjunta del Cant del Poble. A les 00 h, cercatasques i xaranga a càrrec de Xaranga Màgic. A les 02 h, al pavelló municipal, concert amb La Banda del Coche Rojo i King Size. La venda d´entrades es farà a les colles i a taquilla.

Diumenge, a partir de les 9 h, a la plaça Major del Poble Vell, esmorzar de Pasqua per a tothom. De 9 a 11.30 h, actuacions caramellaires al Poble Vell. D´11 a 14.30 h, actuacions pel nucli urbà i la plaça de Sant Joan. A les 13.30 h, a la plaça de Sant Joan, cloenda amb totes les colles, que interpretaran el Ball de Caramellaires del Cardener. A les 21 h, a la nau de Ca l´Agut, sopar de caramelles. A les 00 h, al pavelló municipal, concert amb els grups La Raíz, Albercocks i Banana Beach. La venda d´entrades es farà a les colles.

PASSIONS

ESPARREGUERA

Representacions del drama sacre, avalat per una tradició de fa 400 anys i amb música en directe, els dies 30 de març, 8, 15 i 22 d´abril i 1 de maig, de 10.30 a 13 h (primera part: Vida pública de Jesús) i de 15.30 a 18 h (segona part: Passió, mort i resurrecció); i el dia 28 d´abril, de 17 a 22 h; al teatre de La Passió. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. Reserves i venda: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, a les taquilles del teatre. Tel. 93 777 15 87. També a través de Ticketea. Informació sobre els descomptes i els grups: espectacle@lapassio.net o 693 725 264.

OLESA DE MONTSERRAT

Representacions del drama sacre amb un bagatge de més de 500 anys els dies 30 de març, 8 i 11 d´abril i 1 de maig, de 10.15 a 14 h; i el dia 14 d´abril, de 17.30 a 21.15 h, al teatre de La Passió. Entrades: 21 euros; 16 euros per a majors de 65 anys; 6 euros per a infants de 7 a 13 anys i gratuït per als menors de 7 anys. Consultar descomptes. També hi ha l´opció d´entrada amb menú: a partir de 30 euros. A la venda a la secretaria de La Passió (93 778 10 09), a través de Ticketea i a partir d´una hora abans de les funcions a les taquilles. Venda per a grups (més de 15 persones): 602 490 242 (Víctor).

MÚSIQUES DE LA PASSIÓ

Dijous, a les 21 h, al convent de les Caputxines. La Coral Cardonina interpretarà la seva versió dramàtica i musical de la Passió de Jesucrist. Entrada amb taquilla inversa.