Indignació per l'agressió racista d'uns menors a un nen negre a Bilbao

El vídeo de l'agressió racista a un nen negre en un parc infantil de Bilbao està corrent com la pólvora per les xarxes socials. En les imatges es pot veure com diversos menors impedeixen que el petit jugui amb ells en el tobogan.



Desirée Bela-Lobedde, l'activista que va compartir les imatges a través de Twitter, ha assegurat que la mare del nen va avisar diverses vegades als pares dels nens del que estava passant. Però en veure que no reaccionaven va decidir entrar en escena per intentar, sense èxit, que els altres menors deixessin jugar al seu fill.