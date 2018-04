Puigdemont denuncia l'home a cavall que va desitjar la seva violació a presó

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha presentat aquest dimarts davant de la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona una denúncia contra un home que va penjar un vídeo a les xarxes socials on insultava greument el president de la Generalitat destituït. En el vídeo, l'home, que ha estat identificat, fa visques a Franco, elogia el tinent coronel Antonio Tejero, i desitja que Puigdemont sigui violat a la presó. La denúncia és pels delictes contra la integritat moral, contra els drets fonamentals i les llibertats públiques per motius ideològics, amenaces i injúries.



El vídeo dura un minut i mig aproximadament i es veu l'individu, José G.P., apropant-se a la càmera dalt del cavall. Un cop davant, desitja "una feliç estada" dels independentistes a les presons espanyoles i espera que s'hi estiguin els mateixos anys que va estar-s'hi "el nostre tinent coronel, el senyor Tejero", de qui diu que mai va abandonar els seus guàrdies civils al Congrés. Això, ho contraposa amb Puigdemont, de qui diu que és una "rata maricona, filla de puta de claveguera, que s'ha fugat, ha deixat els seus homes aquí abandonats". "Vostè és un merda, un vividor", afegeix.





Per últim, desitja que la Guàrdia Civil el posi en una "gàbia" i el transporti en una furgoneta durant 17 hores fins el centre de Madrid. "Allà, tant de bo els presos li comencin a donar pel cul i no parin, el violin, a veure si el deixen embarassat; algun moro fill de puta d'aquests que vostè defensa", conclou. El vídeo acaba amb "Visca Espanya i visca Franco".En la denúncia, a la qual ha tingut accés l'ACN, Cuevillas compara aquest cas amb el viscut per la líder de Cs, Inés Arrimadas, quan una usuària de Facebook va desitjar-li que fos violada en grup i que va ser condemnada per un delicte contra la integritat moral.En la denúncia s'afegeix que el mateix usuari sol insultar i amenaçar els independentistes a Facebook i s'hi inclouen diversos missatges de l'últim trimestre del 2017, així com una foto de l'usuari del 2016 amb una pistola i un barret militar. Així per exemple, instava a matar Puigdemont, a qui qualifica de "traïdor", insinuava que els polítics presos serien violats a presó, o demanava "arrasar" els independentistes, a qui qualifica de "gilipolles" i de risc per a la salut mental. També insultava a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell o deia que tenia 2.000 bales pels independentistes. En un altre missatge deia que havia caçat perdius i un altre dia caçaria independentistes. També té fotos amb policies espanyols i d'un guàrdia civil amb un porc, de qui diu que és Oriol Junqueras.