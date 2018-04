Els que es queixen més al Síndic a Manresa són homes, al contrari de Catalunya

L'Informe del Síndic de Greuges amb les dades del 2017 referents a Manresa mostra que a la ciutat, al contrari del que passa al conjunt de Catalunya, els que es queixen més són els homes.

Pel que fa a la distribució de queixes per sexe, l'informe assegura que «val a dir que al municipi de Manresa s'inverteixen les dades del conjunt de Catalunya, atès que a Catalunya és majoritària la presència de dones que presenten queixes al Síndic, especialment en l'àmbit de polítiques socials, mentre que a Manresa el 54,1% de les queixes han estat presentades per homes i, en concret, més en l'àmbit de seguretat ciutadana i justícia (85,7%)».

Del total de 159 queixes i consultes registrades, 86 (54,1%) són d'homes i 73 (45,9%) de dones.

La majoria de les queixes i consultes se centren en polítiques socials (38,3%), seguides d'administració pública i tributs (21%).



Apareix la discriminació

D'altra banda, l'informe també destaca que, per primer cop, s'han presentat 3 queixes al Síndic de Greuges de Catalunya per discriminació. Aquest darrer fet no indica necessàriament que per primer cop una persona hagi volgut queixar-se davant d'una situació de discriminació, sinó que cada cop més les persones se senten amb més capacitat per defensar els seus drets davant la igualtat de gènere i la igualtat en l'orientació i la identitat sexuals.

L'anàlisi de les queixes i consultes rebudes al Síndic de persones residents a Manresa mostra la tendència a disminuir el nombre de queixes provinents de Manresa o, si més no, l'increment de l'ús de mitjans electrònics per part de les persones interessades i del servei de notificacions i comunicacions electròniques, en detriment del correu postal o presencial.

L'Ajuntament de Manresa ha estat l'administració afectada en un total de 23 queixes durant l'any 2017. Aquestes queixes s'han centrat en l'àmbit de medi ambient i urbanisme (molèsties per sorolls, problemes d'accés a habitatges o compliment de la legalitat urbanística). En relació amb la població de municipis similars, no s'observa una diferència significativa.