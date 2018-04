El City de Guardiola guanya la Premier League després de la derrota del United

El Manchester City s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Premier League per cinquena vegada en la seva història, després de caure el Manchester United davant el cuer West Bromwich Albion (0-1) en la jornada 34.

Després d'espatllar la festa als de Pep Guardiola davant el seu públic, amb la victòria (2-3) en el derbi de Manchester la passada setmana, l'United ha cedit a Old Trafford davant un cuer gairebé sense opcions de permanència, permetent el títol matemàtic dels seus rivals.

El quadre de José Mourinho ha sortit al camp dominant i exercint molta pressió sobre el seu rival. No obstant això, el West Bromwich ha estat a punt de marcar, però David de Gea ho ha impedit amb una gran intervenció i, a partir d'aquí, el matx ha tingut una sèrie d'alternatives per part dels dos equips.

Després del descans, ha seguit la tendència amb la qual havia acabat la primera meitat. El cuer no es rendia i volia fer la gesta, una cosa que ha aconseguit quan al minut 72 ha marcat Jay Rodríguez de cap i ha posat el 0-1 a Old Trafford. El Manchester United ha assetjat l'àrea del West Bromwich, especialment amb algunes bones ocasions de Romelu Lukaku, però el marcador no s'ha tornat a moure, convertint en realitat el cinquè títol de lliga del Manchester City.