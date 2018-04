Puigdemont aposta per buscar fórmules per evitar eleccions que respectin el mandat del 21-D

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha apostat per buscar fórmules que evitin la repetició de les eleccions i ha apuntat a un altre candidat. "Si no és possible Jordi Sànchez hem de proposar un altre candidat", ha assegurat sense revelar noms en una entrevista a TV3 que ha avançat el TN.

Segons Puigdemont, les solucions han de respectar el mandat del 21-D i alhora evitar eleccions. Ha assenyalat que la solució podria venir de la reforma de la llei de la presidència i ha descartat que passi perquè ell o el diputat Toni Comín renunciïn a les seves actes.

En aquest context, ha confiat que no caldrà esgotar el termini màxim del 22 de maig per investir president de la Generalitat i ha demanat "paciència i confiança".

Això sí, també ha admès que no hi ha "risc zero d'eleccions" perquè l'estat espanyol "no juga sempre amb les cartes netes". Segons Puigdemont, "s'ha de contemplar la possibilitat que hi hagi un interès que ens aboqui anar a eleccions".