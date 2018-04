L'FMI augmenta en quatre dècimes la previsió de creixement d'Espanya

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha augmentat en quatre dècimes la previsió de creixement d'Espanya per al 2018 i la situa ara al 2,8%. Així ho indica l'organisme en les seves previsions de primavera, on també pronostica un creixement del 2,2% per a l'any vinent, una dècima més que en l'anterior informe. Pel que fa a l'atur, l'FMI preveu que se situï al 15,5% el 2018 i baixi fins al 14,8% l'any vinent. A l'informe, l'organisme internacional diu que Espanya "hauria d'intentar reduir més la dualitat del mercat laboral" i les diferències entre els contractes temporals i permanents, així com també promoure les polítiques laborals pels joves i els aturats de llarga durada.

En el seu informe, l'FMI també alerta sobre "l'elevat" nivell de deute a Espanya i altres estats europeus com Itàlia, i diu que calen "millores" per promoure una "baixada ferma" dels nivells d'endeutament.

A l'Eurozona, la previsió de creixement per aquest any se situa al 2,4% del PIB, i baixa fins al 2% el 2019.

Pel que fa a les principals economies de la Unió Europea, l'FMI preveu un creixement del 2,5% aquest any i del 2% el vinent a Alemanya, i del 2,1% i el 2% a França. A Itàlia, el creixement pel 2018 es pronostica de l'1,5% i per l'any següent de l'1,1%.