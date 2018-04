Anna Gabriel, «convençuda» que Estrasburg constatarà «vulneracions greus» dels drets a Catalunya

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel s'ha mostrat "convençuda" aquest dijous que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemnarà Espanya per "vulneracions greus dels drets polítics i civils" a Catalunya, però ha avisat que això "trigarà anys". "Tinc esperança però des d'un punt de vista moral. Estem convençuts que quan arribem als tribunals europeus diran que no hi havia rebel·lió perquè no hi va haver violència, que és desproporcionat, que hi ha hagut detencions arbitràries i vulneracions greus dels drets polítics i civils", ha assegurat en una xerrada a la Universitat de Lausana. Amb tot, ha dit que poden passar fins a 10 o 12 anys abans que arribi una decisió d'Estrasburg. A la conferència, Gabriel també ha lamentat que el Parlament de Catalunya "no pot triar el president que la majoria voldria tenir", i tot i que ha afegit que la CUP no és personalista i es podria intentar investir un "quart" candidat, s'ha preguntat de què serviria formar un govern autonomista i no republicà. "Tenim capacitat d'aprovar lleis per millorar la situació? La resposta és que no. No hi tenim dret, ni tan sols amb govern ni parlament", ha advertit.

Gabriel ha descartat que renunciant a les aspiracions independentistes el Parlament de Catalunya i la Generalitat puguin treballar i legislar amb normalitat. "Aquest és el problema", ha indicat.

L'exdiputada de la CUP també ha denunciat la "criminalització" del moviment independentista català i que se'l vinculi amb el terrorisme. "Qui deia que sense armes es podria parlar de tot era el govern espanyol, l'Estat, no nosaltres, i ho volíem creure. Però l'Estat ha demostrat que no. Fins i tot si no tenim banda armada no estan disposats al diàleg", ha criticat.

De fet, Gabriel ha dit que "l'única diferència" entre l'actitud de l'Estat a Catalunya i a Euskadi és que allà "hi havia terrorisme i tot estava acceptat, fins i tot les tortures" i en el cas català "s'ha de construir la imatge" de que el moviment és "perillós". "Per això hi ha aquest nivell de criminalització, i diuen que som persones violentes, que han fet un cop d'estat, criminals, que senten odi", ha afegit, acusant l'Estat "d'inventar" un relat "que no es correspon amb la realitat". "És molt perillós", ha advertit.

Gabriel també s'ha preguntat "fins on" tolerarà la societat espanyola la "repressió" a l'Estat, i ha respost: "fins on els deixem arribar". L'exdiputada de la CUP ha recordat que els casos no només afecten els independentistes, sinó també moviments socials i econòmics a la resta de l'Estat, i ha recordat les condemnes contra rapers o artistes, així com la censura del llibre 'Fariña'.