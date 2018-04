Els textos dels escriptors manresans salten del llibre a la taula

Diversos establiments de restauració de Manresa lluiran des d'aquest divendres estovalles amb fragments de diferents obres d´autors manresans o de renom que citen el nom de la capital del Bages en el marc de la campanya 'Parlant de Manresa...', que impulsa l´Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística (CNL) Montserrat. En total s'han editat 6.000 estovalles.

L'objectiu de la iniciativa és reivindicar la memòria d'autors manresans o textos d´autors coneguts, impulsar-ne el coneixement i divulgar-ne la seva obra literària, amb motiu de la capitalitat cultural, i coincidint amb la diada de Sant Jordi.

S´han elaborat quatre models d´estovalles que contenen fragments d´obres d´autors manresans o textos que parlen de la ciutat de Manresa. Entre d´altres, podrem llegir poesies d´autors locals com Gabriel Mora, fragments d´escriptors manresans com Joaquim Amat-Piniella o Vicenç Prat i autors de renom que citen Manresa en els seu escrits, com és el cas de Josep Pla, Josep Maria Espinàs i Josep Pin i Soler. A banda, també hi trobarem la recepta del bacallà a la manresana d´Ignasi Domènech, cuiner manresà de gran anomenada.

El Gremi d´Hostaleria del Bages, a banda d´altres establiments de restauració del Centre Històric i de la ciutat en general, s´han volgut adherir a aquesta iniciativa que pretén contribuir al foment i coneixement d´autors de la ciutat i potenciar Manresa com una ciutat amb un valor literari destacable i documentable.