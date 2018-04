La zona blava de Manresa no funciona a tot arreu: a quins llocs falla?

Transcorreguts sis mesos des de la posada en funcionament de les 515 noves places de zona blava a Manresa, que han fet créixer l'aparcament regulat de la ciutat de 668 a 1.183 places, es pot dir que mentre hi ha sectors amb noves places que han experimentat un increment discret de demanda respecte dels inicis, n'hi ha d'altres que continuen registrant una ocupació pràcticament simbòlica, calcada a la de l'octubre.

A través de dues anàlisis no concloents però sí que simptomàtiques (indicatives/il·lustratives), fetes els últims sis mesos, aquest diari ha percebut canvis significatius en el nivell d'ocupació en alguns vials, com el Carrasco i Formiguera o el Jacint Verdaguer, on hi ha més cotxes aparcats ara que a l'octubre. Així, a tall d'exemple, trobem que al carrer de Carrasco i Formiguera (el vial més llarg on s'ha implantat la nova zona blava) el volum de cotxes aparcats és més alt ara que a l'octubre, amb el 64 % d'ocupació en un recompte fet la setmana passada i el 51%, en un càlcul fet a l'octubre.

El tram del carrer de Jacint Verdaguer entre el Bisbe Comes i la plaça Sant Jordi ha experimentat un augment de vehicles aparcats sobre la pintura blava més notable. En un recompte fet al novembre, l'ocupació era molt residual, del 13 %; i en un altre fet aquest mes, del 41 %. A la part més propera d'aquest vial amb la plaça de la Bonavista s'ha pintat una desena de noves places d'aparcament regulat, les quals es trobaven al 70 % d'ocupació en el recompte fet per aquest diari.

Malgrat que el carrer de Jacint Verdaguer té una demanda més alta ara que a l'octubre, l'ocupació no arriba al 50 %

D'altra banda, hi ha alguns sectors que mantenen des que es van estrenar les noves places de zona blava fins avui una ocupació que no arriba al 50 %. Es tracta, per exemple, del carrer del Primer de Maig, que en els recomptes fets ha obtingut una ocupació del 41 % al novembre i del 46 % aquest abril. Quant al pàrquing del Saclosa, l'ocupació, en horari matinal, es mou entre el 20 % i el 40 %.

Com a contrapunt, hi ha sectors on la zona blava no reïx i es manté en nivells d'ocupació baixíssims des que es van estrenar les places. Alguns exemples són els carrers Circumval·lació, al tram del Casal de la Gent Gran a la cruïlla amb el carrer de la Pujada del Castell; el carrer de Camps i Fabrés, o el carrer d'Aragó.

El tram del carrer de Circumval·lació on s'ha pintat nova zona blava no arrenca Té una baixíssima ocupació tant ara com el mes d'octubre



En el tram del Circumval·lació on es van pintar noves places de zona blava la tardor passada, l'ocupació que ha detectat aquest diari ha estat sempre residual. El novembre passat va comptar-hi vuit cotxes aparcats (el 26 % d'ocupació); i aquest abril, només dos (representa el 6 % d'ocupació).

Pel que fa al Camps i Fabrés, el mes de novembre tenia sis cotxes estacionats (xifra que representa el 24 % d'ocupació), i aquest abril, quatre (el 17 %). Per tant, també és un vial que manté un nivell d'ocupació baix, malgrat que ja han transcorregut sis mesos. Una situació similar hi ha al carrer d'Aragó, on de les 29 places pintades de blau, el novembre aquest diari en va comptar només dues d'ocupades, i aquest abril, cinc.

Recordem que l'ampliació del nombre de places de zona blava de Manresa va comportar l'eliminació d'uns 600 aparcament gratuïts del centre de la ciutat. La zona blava va passar de tenir 668 places amb una única tarifa d'1,88 euros l'hora, a créixer fins a les 1.183 places actuals. D'aquestes, 722 van passar a tenir un preu d'1,70 euros l'hora i 461, d'1,50 euros l'hora. Dit d'una altra manera, ara hi ha 515 places més, però el preu per deixar-hi el vehicle és entre 38 i 18 cèntims l'hora més barat.

La tarifa tova no atrau més conductors



Dels set carrers analitzats per aquest diari on s'ha pintat nova zona blava, n'hi ha tant amb tarifa d'1,70 euros l'hora, com d'1,50. Sembla, però, que no hi ha relació entre els preus i el grau d'ocupació de les places d'aparcament. Així, per exemple, el vial amb més demanda, el Carrasco i Formiguera, té la tarifa cara; i, en canvi, alguns dels carrers més desocupats, la barata, com els de Circumval·lació o l'Aragó. Els carrers de Jacint Verdaguer i Saclosa també tenen la zona blava a 1,50 euros l'hora. La resta, el Primer de Maig i el Camps i Fabrés, tenen l'aparcament regulat a 1,70 euros l'hora.

L'operació per fer créixer la zona blava té com a objectiu que l'Ajuntament de Manresa deixi de pagar els 270.000 euros més IVA que, per exemple, va haver de posar l'any 2016 per complir els termes de l'acord amb la concessionària del servei, l'empresa Eyssa, que fins a la tardor tenia garantit per contracte el 55 % d'ocupació. Amb aquesta operació, les 515 noves places són a risc i ventura de la concessionària i la resta ha passat de tenir el 55 % d'ocupació garantit al 50 %.