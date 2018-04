El CN Minorisa venç el líder en el retorn de Xavi Serra

Dos fets importants es van donar en el partit que es va jugar divendres a la nit a les piscines manresanes. D'una banda, la victòria del CN Minorisa davant el líder de la lligueta de permanència a Primera Catalana, i l'altra, la tornada d'un dels fills pròdigs del waterpolo manresà, Xavi Serra, després de deixar l'esport d'elit fa un any com a jugador del CN Terrassa. L'internacional bagenc, amb només 22 anys, ha decidit gaudir de nou del waterpolo.

El partit va ser entretingut, amb domini dels de Gaspar Ventura des de l'inici, però amb un rival que no va abaixar els braços en cap moment. El primer gol va ser per a Falla, en magnífica assistència de Serra. Poc després Casasayas anotava el 2-0, que vint segons després reduïen els maresmencs (2-1). El segon quart va ser el més clar per als locals després de superar el cop de l'empat a dos gols, en superioritat dels de Mataró. Casasayas i Falla, amb dos gols en una demostració de potència física i encert, posaven el 4-2, que ratificaven Estany i Talavera (6-3 al descans).

Les sensacions eren bones, però amb els manresans convençuts que res no estava decidit. Prova d'aquesta impressió va ser l'intercanvi de gols constant en el tercer període. C. Talavera responia al gol visitant; Muns, en superioritat, posava els quatre gols de diferència en el marcador, que en jugada d'home de més escurçaven els visitants; posteriorment, un gol per equip, amb Talavera autor del de casa, per arribar a manca dels darrers vuit minuts amb 9-6 en el marcador.

El duel estava ben encarat per als interessos del CN Minorisa, però les faltes personals acumulades feien que res no es pogués considerar com a definitiu. Així, en 30 segons els del CN Mataró firmaven el 9-7; Serra, en superioritat, anotava el seu primer gol després del seu redebut. Nou gol dels joves mataronins amb resposta immediata de Talavera, que posava el 12-8 en el marcador a manca de 2' 55''. Ara sí que semblava que els punts quedarien a casa, i així va ser, malgrat un darrer gol mataroní.