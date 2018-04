Gallego segueix els passos de Guardiola

El Bages, una comarca prou futbolera, només podia lluir fins aquest divendres d'un entrenador de Primera Divisió, el santpedorenc Pep Guardiola. El surienc David Gallego s'ha convertit en el segon, després del seu pas del filial de l'Espanyol al primer equip, arran de la destitució de Quique Sánchez Flores al davant de la formació blanc-i-blava.

David Gallego, que fa cinc temporades que és a l'Espanyol, tres al juvenil de Divisió d'Honor i dues a l'Espanyol B, enguany a Tercera Divisió, ha estat l'escollit, encara que sembla de forma interina, per dirigir un equip que avui (12 h) té una prova de foc al camp del Girona, l'equip revelació després del seu ascens l'estiu passat.

Pel que fa a tècnics bagencs amb un cert relleu també s'ha de recordar el manresà d'adopció Quique Álvarez, que fa de segon entrenador al Vila-real amb Javier Calleja. El sallentí Gabri va provar sort aquest mateix curs a la Primera Divisió de Suïssa, al Sion, on va ser destituït poques setmanes després a d'arribar procedent del juvenil A del Barça pel polèmic president Christian Constantin. De bagencs que han dirigit equips de Segona Divisió hi ha Lluís Pujol (Castellbell) al Barça B i el Sabadell, Joan Martínez Vilaseca (Manresa) al Barça B, Joan Carrillo (Monistrol de Montserrat, uns partits a l'Almeria.

David Gallego va afirmar ahir, en la seva presentació com a nou entrenador de l'Espanyol, i en la prèvia del partit contra el Girona que el seu equip «competirà i ens sentirem molt orgullosos d'ara al final». El nou tècnic blanc-i-blau va confessar estar «molt il·lusionat i orgullós» que s'aposti per ell, el que considera «un gran gest. Jo em dedico a entrenar per aconseguir que l'equip doni un pas endavant. Quatre setmanes no és gaire temps per treballar moltes coses, però sí que vull aconseguir que l'equip tingui un altre aire. Sé que tinc jugadors per aconseguir-ho; els he vist receptius». A més, Gallego es va mostrar convençut de les seves opcions: «Tinc clar que estic molt capacitat, no veig cap altre destí que no sigui que això vagi bé».

El preparador va destacar la capacitat de la plantilla «és espectacular, un nivell brutal i són futbolistes intel·ligents. Tenim un partit molt important a Montilivi i sortirem a guanyar-lo».

D'altra banda, el director general esportiu, Òscar Perarnau, va defensar la designació de David Gallego com a responsable de la banqueta: «És un repte i una oportunitat. És la persona escollida i la idònia. Coneix la casa i a molts dels jugadors ja els ha entrenat. Sabem com competeix i gestiona el vestidor». Perarnau, a més, va explicar que Raúl Tamudo, exfutbolista de l'entitat i vinculat al dia a dia del treball de l'equip, estarà ara «més a prop del cos tècnic». El segon entrenador de David Gallego serà Toni Clavero.

Respecte al futur de David Gallego com a possible entrenador del primer equip la temporada que ve, el director general esportiu va recordar que «és una opció que no està descartada, però ell té molt clar el que se li ha comunicat. En principi, el tècnic dirigirà els cinc partits que resten i tornarà al filial per jugar la fase d'ascens a Segona Divisió B».

E l càrrec de l'exdirector esportiu Jordi Lardín, que també va ser destituït jutament a Quique Sánchez Flores, l'ocuparà Felipe Sánchez. «Assumeix el càrrec fins al final de temporada. Antonio Uceda s'ocuparà del filial», ha comentat Perarnau. Pel que sembla, la seva intenció és la d'incorporar un nou director esportiu la pròxima campanya.