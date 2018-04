Nadal buscarà l'onzè títol a Montecarlo contra Nishikori

El tennista mallorquí Rafa Nadal va arribar a la seva dotzena final del torneig de Montecarlo, tercer Masters 1000 de la temporada, després d'imposar-se al búlgar Grigor Dimitrov en dos sets (6-4 i 6-1) i buscarà el seu onzè títol al Principat davant el japonès Kei Nishikori, que va derrotar l'alemany Alexander Zverev en tres sets (3-6, 6-3 i 6-4).

D'aquesta manera el número u del món torna a una final de la seva predilecta pista monegasca. Tan sols el serbi Novak Djokovic, en la final del 2013, va ser capaç d'impedir que el manacorí mossegués el trofeu. En un matí càlid al Principat, el balear va posar la directa per firmar com abans millor el seu pas a la final. Amb un parcial de 3-0 Nadal va encarrilar el seu duel, però de cop va emergir un sòlid Dimitrov per allargar el parcial. El manacorí va gaudir de boles de break en tots els seus jocs restats, però no va ser fins al desè joc que va aconseguir tancar el primer set, amb més d'una hora de joc (6-4). En el segon set el búlgar no va oposar resistència i Nadal va atropellar-lo (6-1).

El japonès Nishikori (número 36 del món) va remuntar el set inicial davant l'alemany Zverev (número 4 del món) per plantar-se a la gran final. Nishikori jugarà d'aquesta manera la seva quarta final d'uns Masters 1000.

En el cara a cara davant Nadal, el balear domina els duels per 9-2, tot i que en l'última ocasió el japonès va deixar l'espanyol sense medalla de bronze als Jocs Olímpics de Rio.