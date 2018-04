La Torre Lluvià recuperarà varietats antigues de vinya de la comarca del Bages

Convertir els terrenys que envolten la Torre Lluvià de Manresa en un camp experimental per a la recuperació de varietats antigues de vinya del Bages. De moment, es començarà amb nou varietats de les més de 25 autòctones que es coneixen. Tal com ha confirmat Joan Soler, president de la DO Pla de Bages, es tracta d'una experiència única a Catalunya, en el sentit que és inèdit que totes les empreses que formen part d'una mateixa DO es posin d'acord per treballar plegades en un projecte com aquest. La mà d'obra la hi posarà Ampans i, a banda de ceps, també es plantaran oliveres i ametllers.



Aquest matí de dimarts l'Ajuntament de Manresa, de la mà de l'alcalde Valentí Junyent, i Ampans, representat pel seu president, Sebastià Catllà, han signat un conveni de cessió per a la utilització dels terrenys agrícoles de la Torre Lluvià. Ho han fet amb la presència de Joan Soler i de Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural.



En la presentació de l'acord tot han estat missatges positius. La sensació era que s'ha trobat la quadratura del cercle per aconseguir, d'una banda, dotar la Torre Lluvià d'una activitat agrícola que li aporti vida i, en un futur, possibilitats de negoci, si bé, ha apuntat Soler, caldrà tenir paciència perquè per obtenir resultats hauran de passar 7 o 8 anys, ha dit. Per altra banda, suposa implicar-hi una fundació, Ampans, que treballa per millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i, per tant, de moltes famílies de la nostra comarca. Cal afegir-hi que és una aposta per recuperar la vinya a casa nostra on, tal com ha recordat Soler, de les 25.000 hectàrees que hi havia antigament s'ha passat a 500, que són les que hi ha en l'actualitat. Ho ha aprofitat per fer una crida als agricultors perquè apostin per plantar vinya a les seves terres, encara que sigui poca quantitat.



A la Torre Lluvià, la plantació es farà en dues fases. La primera, enguany, servirà per plantar ametllers, oliveres (en concret, tres varietats nostrades) i una part de vinya a la banda nord-est de la finca, i la segona, el 2019, consistirà a plantar vinya al sector sud-est dels terrenys.



En els parlaments Huguet, ha recordat les obres de millora que es portaran a terme enguany a Torre Lluvià per recuperar les construccions annexes i murs, i ha destacat el potencial turístic que suposarà convertir les seves terres en un camp d'experimentació i recuperació de varietats antigues de vinya. Catllà ha recordat que de petit, com que vivia a tres quilòmetres de la torre, hi passava cada dia molt a prop amb bicicleta per anar a escola a Manresa. Ha afirmat que, en un futur, aquest projecte esdevindrà «un referent» i ha celebrat que, d'aguna manera, li permeti retornar a la seva infantesa, quan la vianya era la reina dels cultius de la comarca.



Soler s'ha congratulat de l'encert de a suma de forces i ha ofert una lliçó magistral del món del vi amb la passió que el caracteritza. Ha vaticinat que d'aquí a uns anys, la gent que faci una passejada fins a torre «hi ppodrà fer un vinet i menjar unes ametlletes».



Junyent ha felicitat l'acord, que permetrà afegir valor a un entorn privilegiat per donar-lo a conèixer.



Un brindis amb el vi 3 Nit d'Urpina, d'Ampans, ha segellat la posada en marxa del projecte.



Les obres d'aquest 2018

Aquesy mes d'abril l´Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per rehabilitar l'espai de l'entorn de la torre Lluvià, l'obra modernista de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. Durant els propers mesos es duran a terme actuacions de neteja del pati, que havia estat ocupat per un ramat, delimitació dels accessos i murs perimetrals, restauració de portes, una rampa exterior i altres accions que permetran recuperar l'espai per a la ciutat.

Les obres de millora formen part del projecte bàsic de "Rehabilitació de les construccions auxiliars de la Torre Lluvià", que ha estat elaborat per l'arquitecte manresà Pere Santamaria (vegeu-ne una recreació en aquest vídeo).



Les obres que ja s´han iniciat inclouran els següents treballs:

Neteja del pati i condicionament del paviment

Consolidació dels murs perimetrals i les parets dels coberts, que es protegiran contra l´acció de la pluja

Retirada del fibrociment de les cobertes

Restauració de les portes de forja del pati

Delimitació dels accessos i els aparcaments

Construcció d´una rampa exterior per facilitar l´accés amb cadira de rodes a la planta baixa de la Torre, on hi ha els lavabos

Una bona part de les obres seran realitzades per un grup de persones que estan treballant a l'Ajuntament de Manresa mitjançant un pla d'ocupació, i que ja han començat les tasques de consolidació dels murs perimetrals.

Un cop realitzades aquesta primera fase de les obres, es podrà dur a terme una nova diagnosi detallada de les tasques pendents, que permetrà emprendre noves actuacions en funció de la disponibilitat pressupostària. Per a l'any 2018 hi ha prevista una aportació de 100.000 €, la meitat dels quals provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquests diners es finançaran els treballs que ara comencen i possiblement una part de les tasques posteriors, que s'aniran determinant.

Municipal des del 2012

La Torre Lluvià va ser adquirida per l'Ajuntament de Manresa el febrer de 2012 i de seguida hi van començar les obres per aturar-ne la degradació, evitar l'esfondrament i aconseguir la seva recuperació. Des del juny passat, l'equipament és obert al públic com a centre d'interpretació i difusió de l'Anella Verda i els seus espais més representatius. Tots els diumenges i festius, a les 11 del matí, s'hi fan visites guiades i els visitants poden veure les exposicions permanents i conèixer la resta d'espais de la casa, la seva història i el Modernisme manresà en general. És previst que més endavant a la torre s´hi puguin oferir també activitats turístiques i de natura complementàries a l´entorn immediat de l´equipament com rutes guiades, tastos o tallers.

La vil·la Emília, vil·la Maria o Torre Lluvià és una construcció modernista amb elements historicistes que data de l'any 1896, obra de l´arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Forma part d´una parcel·la de 75.690 m2 i s´encaixa en un entorn rural d'alt valor paisatgístic, en un espai singular com és el camí de Rajadell i amb vistes magnífiques sobre una bona part del pla de Bages i les muntanyes de Montserrat.