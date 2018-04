Montoro insisteix al Congrés que l'1-O no es va pagar amb diner públic

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha insistit des del Congrés que l'1-O no es va pagar amb diner públic. Ho ha fet mentre responia al portaveu d'ERC, Joan Tardà, durant el debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos. Montoro ha assegurat que l'1-O va ser "tot el contrari de les lleis democràtiques" i ha llençat la següent pregunta: "Què va ser l'1-O? Un referèndum es pot convocar sense pressupost públic?", ha manifestat. Fonts del Ministeri d'Hisenda han assegurat que Montoro enviarà "de manera imminent" la informació sol·licitada pel jutge Llarena, que li demana que acrediti per què afirma que no hi va haver malversació. La informació que s'entregarà al Suprem es remuntarà al 2015.

Fonts del govern espanyol han insistit aquest dimecres que el Ministeri d'Hisenda enviarà al magistrat de manera "immediata" els informes de què disposa sobre el control dels comptes de la Generalitat. El lliurament consta, segons aquestes fonts, de tota la documentació acumulada en aquests tres anys –des del 2015 a l'actualitat- i també d'un informe on, com ha insistit el ministre en aquestes darreres setmanes, "no hi ha res".

Les mateixes fonts assenyalen que la discrepància entre els informes de la Guàrdia Civil de què disposa el magistrat són fruit del fet que aquest cos comptabilitza factures no abonades pel Govern de la Generalitat –com les de l'empresa Unipost- dins dels 1,9 milions d'euros que atribueix a una possible malversació i, per tant, la diferència queda reduïda a l'entorn de 200.000 euros.

Text