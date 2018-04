La notícia que Cristina Cifuentes havia estat sorpresa una vegada robant en un supermercat de Vallecas corria com a rumor ja l'any 2012 i va quedar constància a Twitter.

Precisament el 13 de maig de 2012, un any després de produir-se el succés, el compte de l'Assemblea Popular 15M Puente de Vallecas va preguntar directament a Cifuentes per aquest assumpte i en un missatge posterior va criticar que no hagués donat explicacions sobre aquest tema.