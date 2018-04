Iniesta diu adéu entre llàgrimes

Andrés Iniesta va anunciar ahir que deixarà el Barça a final de temporada, en una roda de premsa multitudinària a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. D'aquesta manera, el jugador de Fuentalbilla deixa enrere 22 anys defensant la samarreta del club que defineix com «el de la meva vida». La seva nova destinació, tot i que no la va confirmar, serà la Xina.

El manxec va obrir la compareixença amb un discurs de set minuts en què no va poder reprimir les llàgrimes. «És un dia molt difícil per a mi i no em perdonaria mai cap situació incòmoda en un club que m'ho ha donat tot», va expressar emocionat.

«Aquesta roda de premsa és per fer pública la decisió que aquesta temporada és l'última», començava Iniesta. «És una decisió molt meditada, molt valorada, molt pensada, a escala interna i familiar. Sé el que significa l'exigència de jugar aquí any rere any, i, sent honest amb mi mateix i amb el club que m'ho ha donat tot, entenc que la meva etapa acaba aquest any perquè es mereix el millor de mi com he fet fins ara. En el futur més proper no podria donar el millor de mi, tant en l'ambit físic com en el mental», va argumentar.

La sala de premsa es va omplir com mai per escoltar la decisió del capità del primer equip. A més de directius, jugadors i mitjans de comunicació, la família al complet del jugador manxec va presenciar l'acte. Els únics absents, per qüestions personals i ineludibles, van ser Leo Messi i Luis Suárez. De tots ells se'n va recordar en el primer parlament. Uns minuts de record a la seva etapa a la Masia, clau en la seva formació com a persona i futbolista. «No podria haver estat enlloc millor», va dir. En aquest moment, Iniesta va rebre una gran i llarga ovació de tots els presents a la sala.



Una mirada al passat

Ja en el torn de preguntes, Iniesta es va mostrar una mica més tranquil i va ampliar els motius de la seva decisió. El manxec va apuntar que al final de la present temporada decidirà l'equip on jugarà la temporada que ve, si bé va descartar completament seguir al futbol europeu. «Hi ha coses per parlar i per tancar. L'únic que sé és que mai competiria contra el meu club, per tant tots els escenaris que no siguin Europa són possibles», va afegir.

El seu debut a Bruges quedarà com el moment més especial de la seva carrera, més enllà de cap títol que hagi pogut guanyar. «Fins llavors tot era un somni, i a partir d'aquell moment es va convertir en una realitat». Però ahir era un dia molt més per a emocions i sentiments que no pas per recordar moments concrets dels 22 anys de la seva etapa com a blaugrana. Sobre el futur del Barça sense ell, el jugador de Fuentealbilla es va mostrar convençut que el primer equip seguirà jugant «bé» i «guanyant títols», i va considerar que els seus companys «estan capacitats per continuar amb el llegat».

Iniesta no mira més enllà d'aixecar la Lliga i de la seva nova etapa futbolística, tot i que, en ser preguntat per si en el futur li agradaria tornar al Barça, no va amagar que en el cas que es produeixi li agradaria transmetre el que ha après com a jugador blaugrana.

L'acte, que va durar uns 45 minuts, va concloure amb torn de preguntes per als informadors internacionals. Un periodista italià li va preguntar pel seu llegat i com li agradaria que el recordessin. Iniesta es va posar la mà a la barbeta i mirant al sostre va dir: «Vull que em recordin com un gran futbolista i una gran persona».