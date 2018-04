El Manresa FS ja és a un sol pas de la Final Four de Copa

L'Eternam Manresa FS és a una sola eliminatòria de classificar-se per a la seva tercera Final Four seguida de la Copa Catalunya, després d'eliminar l'Hospitalet Bellsport al Pujolet per 4 a 3 als vuitens de final. El rival a quarts de final ha de sortir de l'enfrontament entre la Fundació Grama i la Penya Esplugues, dos conjunts capdavanters de Tercera estatal.

El partit jugat al Pujolet va ser trepidant entre dos conjunts de Segona B que es coneixen força (feia poques jornades s'havien trobat a la lliga, en aquell cas amb marcador favorable a l'Hospitalet Bellsport, a la pista d'aquest). A la primera part, els manresans no van estar del tot encertats amb imprecisions en el seu joc. Els de Gerard Floriach van tenir dificultats per entrar de ple en el partit i van veure com els visitants s'avançaven al minut 7. Però va arribar la reacció gràcies a diversos intercanvis de posicions: primer Oussama i després Fouad donaven avantatge a l'Eternam Manresa FS abans del descans (2-1).

A la represa, meritori rendiment del conjunt de casa, tot i que en cap moment van poder agafar un avantatge ampli en el marcador. El conjunt visitant va empatar a dos gols molt aviat, però Corvo feia el 3 a 2 amb una acció individual. En una errada defensiva local, l'Hospitalet Bellsport aprofitava per empatar. Així es va arribar a la recta final de l'enfrontament, amb el 3 a 3 en el lluminós. Quan quedaven cinc minuts, un penal per unes mans dins de l'àrea el va transformar Corvo en el 4 a 3. A partir d'aleshores, bona defensa manresana (amb bones aturades d'Adil) quan els visitants jugaven amb porter jugador.