El Nou Congost homenatja els herois de l'ascens del 1968

L'afició manresana que era ahir al Nou Congost va retre homenatge a «uns pioners», com els va definir el president de l'ICL Manresa, Josep Sàez. Sobre el parquet, els herois que van aconseguir l'ascens a Primera Divisió amb el CE Manresa el 1968: Climent Fàbregas, Ramon Julià, Ramon Julià, Joan Riera, Sebastià Riera, Agustí Valentí, Jaume Vidal, Miquel Bataller, Enric Pintado i el capità Magí Suau. Van faltar els desapareguts Francesc Casé, que era el tècnic, Antoni Gol i Jordi Pont. I no van poder ser ahir a Manresa Joan Colell i Josep Reig.

«Estic emocionat de veure aquest equip de pioners i d'emprenedors», va dir Josep Sàez. «Ara fa 50 anys ens van fer arribar a l'elit del bàsquet a l'Estat espa-nyol. És una de les fites més importants aconseguides a Manresa. Eren als anys 60, no hi havia contractes, no hi havia professionalitat». I va afegir que «era un grup d'amics amb una il·lusió molt gran. I amb molt d'esforç van aconseguir aquest premi. Han deixat un llegat que ara s'ha de conversar. Només puc donar el meu agraïment i admiració al que van fer. Gràcies a vosaltres, avui som aquí».

Francesc de Puig, sercretari general de la Fedració Catalana de Bàsquet, va dir que la presència d'aquest equip «serà un bon record per a la ciutat tenir-vos aquí».

El capità, Magí Suau, va «encoratjar molt fort l'equip actual del Manresa perquè continuï lluitant al màxim per tornar a l'ACB». I va afegir que «si l'entrenador té algun lesionat pot comptar amb algun de nosaltres».

Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va dir que estava «content de fer aquest reconeixment i ser respectuosos amb els orígens i amb les arrels» que van portar el bàsquet a l'elit.