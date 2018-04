En retorn de Miquel Feliu al Nou Congost: una nit de «miracle»

«Guanyar a Manresa i que es donin els resultats que toquen. Si això no és un miracle?». Al manresà Miquel Feliu li costa trobar les paraules per definir el que va viure divendres a la nit, amb un triomf històric i inesperat del Força Lleida al Nou Congost. Un resultat que segellava la salvació del conjunt de la Terra Ferma.

«Encara no som gaire conscients del que vam viure. Suposo que ho valoraré d'aquí a un temps», afegeix Feliu. «És de les coses més bèsties que he viscut, per no dir la més bèstia», diu el capità del Lleida, que en la seva car-rera ha viscut grans alegries, com els ascensos a l'ACB amb el Manresa, l'Obradoiro i el Burgos.

El seu club, el Lleida, ho tenia tot a punt per viure una nit històrica el divendres anterior, en la visita del Palència al pavelló Barris Nord. Una victòria els deixava a tocar de l'objectiu. Però no va ser possible i l'equip va quedar molt tocat moralment.

«La xerrada de dilluns, en començar la setmana, no va ser encoratjadora. Va ser resignada. L'entrenador ja no ens podia vendre més contes ni històries. Havíem de venir a Manresa i que fos el que Déu volgués, tot i que havíem de preparar-lo el millor possible», recorda Feliu.

L'equip va arribar a Manresa sense pressió ni nervis. Ni tan sols en tenia ell, que per primer cop en la seva carrera trepitjava el Nou Congost com a jugador rival. «Pensava que estaria molt nerviós perquè era el primer cop que jugava a Manresa com a visitant. Hi havia molta gent que conec, però estava molt tranquil. Suposo que era perquè pensava que les opcions eren petites i que el més normal era perdre 95 partits de 100 que haguéssim jugat contra ells». Per tot plegat, la salvació aconseguida és més especial: «Justament passa en un lloc que és casa meva. Jo havia jugat al planter de la Unió Manresa, m'havia entrenat en aquell pavelló milers de vegades i el que va passar és històric. No ho oblidaré».

Feliu tampoc oblida l'entrenador de l'equip fins fa unes jornades, Borja Comenge. «Jo vaig venir al projecte de Lleida per ell, quan ho tenia fet amb un altre club. Des que el van fer fora, ho he viscut molt intensament, ho he patit molt i gran part de la feina de Jorge Serna és una continuació del que havíem fet amb Comenge. I això és tan seu com nostre», conclou.

Elogis de l'entrenador



El tècnic del Força Lleida divendres, Jorge Serna, també va recordar Comenge i, sobretot, va elogiar Feliu: «Feliu ha anotat nou punts però ha estat clau. Feia dies que no recordava un partit seu tan bo. Defensivament sí, però en atac ens ha donat calma. Ha jugat fantàstic i m'alegro per ell, perquè tornar a casa és molt especial».