C's es queda sol al Congrés demanant condecorar els policies de l'1-O

Arxiu particular

Agents de la Guàrdia Civil carregant contra votant a Fonollosa. Arxiu particular

La Comissió d´Interior del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts per 3 vots a favor i 33 en contra –tots menys Ciutadans- una iniciativa del partit d´Albert Rivera que demanava la concessió de la Creu al Mèrit amb Distintiu Blanc als membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil que van actuar a Catalunya en el marc de l´Operació Copèrnic contra el referèndum a Catalunya, on aquests agents van irrompre de manera violenta a diversos col·legis electorals.

El portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Gutiérrez, ha afirmat que els agents van viure "situacions dures de recordar" i "un estress addicional", i ha reclamat el reconeixement a "uns servidors públics que van donar la cara davant un govern absent", que van saber "defensar la unitat dels espanyols i l´ordre constitucional", i que veuen ara com els seus companys que s´han quedat a Catalunya "han d´aguantar l´odi i la discriminació" i els seus fills són "assenyalats i amenaçats".

La iniciativa reivindicava que el Congrés reconegués "la professionalitat i bona actuació" dels agents "davant la insostenible situació política i social que s´ha viscut a Catalunya", i pretenia que la cambra instés el govern espanyol a concedir "d´ofici" les medalles "a tots els agents que han participat a l´Operació Copèrnic".

Ciutadans ha rebutjat totes les esmenes presentades per la resta de grups. Tan les d´ERC i el PDeCAT que demanaven canviar el text per sancionar els policies que van cometre "abusos policials" (a la d´ERC), a les del PSOE sobre la responsabilitat del dispositiu i la del PP, que defensava que el Congrés no és l´òrgan que ha de concedir les distincions.

Segons Ciutadans els policies van haver de viure "situacions dures de recordar" fruit de la inacció del govern espanyol, que les hauria "pogut evitar". Gutiérrez ha parlat de "situacions de malson" per agents que van ser "envoltats" a la Conselleria d´Economia, l´Hospitalet o Manresa, on els agents "i les seves famílies" van ser "insultats".

El portaveu adjunt d´ERC, Gabriel Rufián, ha recordat que l´Operació Copèrnic va generar 1066 ferits entre les persones que intentaven votar. "Avui els nois més aplicats dels Comitès de Defensa de l´IBEX-35, Ciutadans, ens porten una PNL que pretén condecorar els supervalents que van pegar la nostra gent gran". "Això no va d´independentisme, sinó d´antifeixisme", ha dit.

El diputat del PDeCAT Feliu Guillaumes ha recordat que el govern espanyol manté classificada la informació sobre la Operació Copèrnic i ha recordat que tan la ONU com Human Rights Watch han denunciat la conculcació dels Drets Humans a Catalunya. Donar-los una medalla, ha afirmat, seria propi d´una "república bananera".

La diputada del PSOE Ana María Botella ha criticat que des que governa el PP "més del 20% de les places de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya han quedat sense cobrir". "Si els efectius haguessin estat dotats pel govern d´Espanya com calia, l´aparatositat de l´Operació Copèrnic no hagés estat la mateixa i els problemes que va generar el desplegament tampoc", ha dit.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez ha expressat el "suport i agraïment" als policies dels cossos espanyols i els seus "fills que estan patit assetjament" i ha retret a Rufián que hagi "insultat la policia". Malgrat tot, han rebutjat la petició de Ciutadans adduint que el Congrés no és l´òrgan que ha de lliurar distincions. "Tindran medalles, però perquè a qui correspon, que és la direcció de la Policia i la Guàrdia Civil els la concedirà".

El diputat d´En Comú Podem Marcelo Expósito ha recordat també que hi va haver un miler de ferits a l´1-O, segons els informes del Col·legi de Metges de Catalunya. Ha acusat Ciutadans de "viure d´alimentar el conflicte de Catalunya" i "instrumentalitzar els Cossos i Forces de l´Estat" amb el joc de "veure qui té més llarga la bandera".