VÍDEO | 'Ressò d'un poble', la cançó de Berta Sala sobre el procés català

La cantant Berta Sala (Barcelona, 1997) és una de les veus amb més projecció de futur dins l´escena musical bagenca. Membre del grup En Clau de Bages i amb diversos projectes a les seves espatlles, ara la intèrpret ha publicat un tema per mitjà de la plataforma Youtube titulat ´Ressò d´un poble´ i en el qual tracta la situació política que viu actualment Catalunya.

El clip alterna imatges de Sala cantant i tocant el piano a l´estudi amb vídeos de mobilitzacions independentistes entre els quals hi ha l´ascens a Montserrat dels retrats dels polítics empresonat, el referèndum de l´1-O i la manifestació del dia a Manresa i diversos fragments de les diades de l´11 de Setembre dels últims anys.

Berta Sala es va formar musicalment a l´Escola Esclat i al Conservatori de Manresa, on als 13 anys va entrar al combo de Jazz dirigit per Celestí Valls. També ha rebut classes de cant d´aquest estil a càrrec de la intèrpret bagenca Celeste Alías.

Entre les actuacions més destacades que ha protagonitzat hi ha el seu pas pel 48è Festival Internacional de Jazz de Barcelona, l´any 2016, i al Festival de Jazz de Manresa del 2017, així com també en diferents actes al teatre Kursaal de Manresa, al Palau de la Música o al SAT!.