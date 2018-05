Mor el periodista i escriptor Tom Wolfe als 87 anys

L'escriptor i periodista nord-americà Tom Wolfe, pare del 'nou periodisme' i autor de la cèlebre novel·la 'La foguera de les vanitats', va morir aquest dimarts a Nova York als 87 anys, segons han informat avui mitjans locals i el seu agent, Lynn Nesbit .

L'agent va dir als diaris The Wall Street Journal i The New York Times, que l'autor de 'La foguera de les vanitats' estava afligit de pneumònia i havia estat hospitalitzat per una infecció en un hospital de Manhattan.

Nascut a Richmond (Virginia), Wolf residia a Nova York des del 1962, quan va començar a treballar per a The New York Herald Tribune, al mateix temps que va començar a fer-se un nom en el periodisme literari i la novel·la periodística.

Des de la dècada de 1960, el primer escriptor de cara eternament juvenil famós pels seus impecables vestits de tres peces i camises de coll blanc, va innovar en utilitzar tècniques de la novel·la en els seus articles periodístics, contribuint a crear el corrent conegut com a 'nou periodisme' .