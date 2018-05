Les 5 notícies més llegides de la setmana

La galeria de fotos de la Fira dels Matiners d'Avinyó ha estat la pàgina més vista de la setmana al web de Regió7.cat, seguit de temes diversos com l'ICL Manresa, l'entrevista a Noemí Mora o l'incendi d'una furgoneta clàssica.

A continuació et recuperem les notícies més llegides pels lectors digitals durant aquesta setmana.

Avinyó va fer una recreació més acurada del passat carlí a la Fira dels Matiners d'enguany, en la qual el nou campament militar dels isabelins va aconseguir eixamplar l'espai on té lloc la celebració.

Noemí Mora i Carlos Vargas són una parella establerta a Manresa, mestres de l'escola Ítaca. Tenen tres fills: la Maria, de 10 anys, la Gaia, de 8, i l'Aniol, de 6. La Gaia, però, no sempre ha sigut la Gaia. Abans era el Gael, un nen que, com diu la seva mare, «sempre ens havia intentat comunicar que era una nena, tot i que els metges, basant-se en els genitals, m'havien dit que era un nen». La de la Gaia és una de les quatre famílies, amb dues més de Manresa i una de Sant Fruitós, que formen part de l'Associació Chrysallis, una entitat que dóna suport a les famílies amb menors transsexuals a tot Catalunya i Espanya.

La cursa o caminada de 5 km i la prova de deu mil metres eren les activitats més destacades de l'edició d'enguany de «Batecs Solidaris: esport + solidaritat», un cap de setmana esportiu organitzat per la Fundació Rosa Oriol i Ampans, amb el suport de l'obra social de La Caixa i la col·laboració del Club Tennis Manresa i el Consell Esportiu del Bages.

Una furgoneta clàssica de la marca Volkswagen va cremar cap a un quart de 6 de la tarda del diumenge, al punt quilomètric 42,8 de la carretera C-55, al terme de Súria.

L'ICL Manresa es va classificar per a les semifinals dels play-off d'ascens després de derrotar el Leyma Corunya per 71-68. La sèrie entre catalans i gallecs va ser d'infart i el cinquè i definitiu partit no podia ser menys. El directe, la crònica i la galeria d'imatges del partit se situen entre les peces més consultades de la setmana.