Els Bombers demanen formació per evitar més rescats de muntanya

Els Bombers demanen formació per evitar més rescats de muntanya

Els Bombers demanen més formació entre els excursionistes i les persones que van a fer activitats a la muntanya. Des del cos recorden que els rescats han crescut "de manera important" els últims anys, tot i que una bona part d'aquestes actuacions "es podrien haver evitat" amb una bona formació.

Per això, el cap del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers (GRAE), Guillem Amorós, reconeix que estan estudiant l'opció que les federacions i els clubs esportius imparteixin cursos a aquelles persones que han de rescatar perquè no es preparen bé la sortida. "Hem de mirar quines són les millors fórmules per reduir la sinistralitat", assenyala. A Catalunya s'ha passat de les 857 actuacions del GRAE el 2011 a 1.448 el 2017. Això que suposa una crescuda del 60%.

Aquesta pujada es deu, en bona part, per l'increment de persones que van a fer activitats a la muntanya. Amorós, recorda que la formació "és clau", per evitar accidents. "Tothom pot relliscar i fer-se mal, però no és lògic que una persona es posi en una zona complicada sense tenir la preparació tècnica suficient", argumenta.