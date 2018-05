Iglesias i Montero preguntaran a les bases si han de dimitir per la compra de la casa

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu parlamentària de la formació, Irene Montero, preguntaran a les bases del partit si han de dimitir dels seus càrrecs per la polèmica oberta arran de la compra de la seva nova casa. Així ho han anunciat tots dos en una roda de premsa, amb la intenció de posar fre al què qualifiquen de "persecució mediàtica", després que es va saber que havien adquirit un xalet als afores de Madrid amb una hipoteca de 540.000 euros.

La notícia ha generat malestar dins la formació morada i tots dos han decidit deixar el seu futur polític en mans de les bases, que hauran de decidir si pleguen tant dels seus càrrecs directius a Podem com de la seva condició de diputats. Els detalls de la votació els donarà a conèixer dilluns el secretari de l'organització, Pablo Echenique.

Iglesias ha explicat que creuen que "han de ser els inscrits i les inscrites els que decideixin" si han de seguir sent secretari general i portaveu parlamentària i si segueixen sent diputats. Per la seva banda, Montero ha denunciat la persecució mediàtica a què ella i Iglesias han estat sotmesos últimament. "És una decisió personal, però nosaltres sempre hem decidit que el personal és polític", ha assegurat la portaveu parlamentària de Podem. A més, ha denunciat que en aquest cas "s'han traspassat tots els límits possibles de la intimitat".

La pregunta exacta de la consulta serà: "Creus que Pablo Iglesias i Irene Montero han de seguir al davant de la Secretaria General i com a portaveu parlamentària de Podem?". La pregunta tindrà dues opcions de resposta: "Si, han de seguir" o "no, han de dimitir i deixar l'acta de diputats".