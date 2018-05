Rajoy mantindrà el 155 per la inclusió de consellers empresonats i "fugits"

El govern espanyol mantindrà actiu l'article 155. Així ho van acordar aquest dissabte el president, Mariano Rajoy, després d'una conversa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Cs, Albert Rivera. Rajoy no autoritzarà la publicació oficial dels nomenaments i per tant aquests no es faran efectius, segons El País i la SER, una decisió presa per la inclusió en el nou executiu de Quim Torra de consellers empresonats o "fugits", en referència a Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig i Toni Comín.

Després de fer-se públics els noms la Moncloa va enviar un contundent comunicat en què va titllar de "provocació" la designació d'aquests consellers, i va acusar Torra de mantenir una estratègica de "confrontació".