El capità de la Guàrdia Civil al Quercus no sap com un afectat va acabar amb un trau al cap Arxiu/Aleix Solernou

Una de les imatges que van deixar les càrregues policials de l´IES Quercus de Sant Joan l'1-O va ser la d´un ciutadà amb un trau al cap, sagnant. La imatge va ser captada pel periodista de Regió7 que hi havia a l´indret i va ser exhibida aquest dilluns al capità que va dirigir l´operatiu, durant la seva declaració com a testimoni al Jutjat d´Instrucció 2 de Manresa.

Quan el Col·legi d´Advocats de Manresa va demanar-li com explicava que l´home presentés un trau al cap, el capità no va voler reconèixer que podria haver estat causat per un cop de porra (cosa que estaria prohibida per la normativa policial, ja que impedeix donar cops de porra al cap). El capità va manifestar que ignorava la causa de la lesió i va voler remarcar que no hi ha imatges del moment en què l´home va resultar lesionat (que va requerir punts de sutura).

De fet, aquesta va ser la constant durant el seu interrogatori: negar que els antiavalots donessin cops al cap o per sobre de la cintura, malgrat que es veu a les imatges. Segons va afegir, els agents van rebre puntades de peu i cops.