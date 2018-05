EN FOTOS | El Bages forma els porters del futur

L´Escola de Porters del Bages va començar la seva activitat fa onze anys. Es tracta d´un club que treballa únicament en la formació de porters de futbol base. La idea va sorgir de tres persones, Josep Manel de Dios, Fulgencio Díaz i Albert Plans, fundadors d´una entitat sense ànim de lucre constituïda l´estiu del 2007 amb l´objectiu de respondre a la necessitat de «crear una escola d´entrenament específic per a porter/a de futbol», explica De Dios.

Des de llavors, el club ha crescut temporada rere temporada. En total, són més de 400 joves porters i porteres els que han passat per aquesta escola des de la seva creació, sigui en les tecnificacions o en els campus que organitza l´entitat.

En aquest sentit, el funcionament del club és senzill. Els divendres es fan les tecnificacions per a cadascun dels grups i a cada sessió s´ensenyen conceptes diferents. «Bé, cada setmana seguim una metodologia d´entrenament diferent», diu De Dios, i explica que «ens hem anat renovant, també amb l´entrada de nous tècnics i l´amplitud dels nostres coneixements. Això fa que cada temporada introduïm conceptes nous que enriqueixen molt la formació del nen o nena», apunta De Dios. Així, i com a novetat d´aquesta temporada, s´han implementat sessions de vídeo per aprofundir més en els detalls del moviment del porter/a.



Una ´batalla´ de categoria



La temporada passada, l´entitat bagenca va commemorar el seu desè aniversari i ho va fer amb l´organització d´un torneig molt especial: la batalla de porters. L´èxit de l´any passat ha fet que el club s´hagi plantejat repetir aquest esdeveniment, que enguany tindrà lloc el darrer dia del seu campus d´estiu, el 13 de juliol. La batalla de porters consisteix en una competició en què es col·loquen dues porteries en extrems oposats i aquestes són defensades per un porter. En funció de la categoria, la distància entre porteries és més o menys gran. L´objectiu consisteix a marcar el màxim de gols possibles a la porteria contrària en el període de temps establert.