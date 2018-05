Sentència Gürtel: 52 anys de presó per a Correa, 33 per a Bárcenas i una multa de 245.000 euros al PP

L'Audiència Nacional ha condemnat el 'capitost' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 i 11 mesos anys de presó, l'extresorer del PP Luis Bárcenas a 33 anys i 4 mesos a més de 44 milions d'euros de multa. Per la seva banda, la sentència també condemna el PP a pagar una multa de 245.000 euros com a partícip a títol lucratiu per la seva implicació en els primers anys d'activitats de la trama. Es converteix així en el primer partit polític en democràcia condemnat per corrupció.

La sentència de la Secció Segona de la sala penal que s'ha donat a conèixer aquest dijous i consta de 1.700 folis imposa una multa de 27.857 euros a l'exministra de Sanitat, Ana Mato -a la qual també responsabilitzen com partícip a títol lucratiu-- per beneficiar-se de regals, viatges i l'organització d'esdeveniments familiars com aniversaris i comunions dels seus fills per part de les empreses de Francisco Correa.

El judici ha entrat en l'entramat societari utilitzat per Correa per aconseguir adjudicacions irregulars de contractes públics en connivència amb responsables del PP a les comunitats de Madrid i Castella i Lleó, l'ajuntament de la capital i dels municipis madrilenys de Majadahonda i Pozuelo d'Alarcón i en la localitat malaguenya d'Estepona. Segons la Fiscalia Anticorrupció, amb aquesta operativa es van ocultar al fisc més de 40 milions d'euros.