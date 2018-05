Cada any es diagnostiquen més de mil casos nous per al·lèrgies al Bages

Santiago Nevot, cap de Maternoinfantil d'Althaia i especialista en al·lèrgies, assenyala que en el conjunt del país augmenta anualment el 2% el nombre d'afectats per algun tipus d'al·lèrgia. Això significa que, tenint en compte les dades de població del Bages, cada any hi ha més de mil diagnosticats nous a la comarca.

Segons els càlculs de l'al·lergòleg d'Althaia, actualment prop del 30% d'habitants de la comarca tenen algun tipus d'al·lèrgia, mentre que fa uns deu anys la xifra se situava a l'entorn del 20%. Unes dades similars a les de la resta del país. Quin és el motiu de l'augment? L'al·lèrgia és una reacció del sistema immunològic, que està programat per atacar virus i bacteris que entren a l'organisme. Com que cada cop vivim en una societat més higiènica i amb menys microorganismes agressius en l'aire i en l'alimentació, el sistema immunològic busca agents que poden afectar l'organisme humà, i en no trobar-ne, dóna una resposta equivocada atacant altres agents. Com que la higiene en la nostra societat cada cop està més controlada, progressivament augmenta el nombre d'al·lèrgics. De fet, hi ha diferents teories, però aquesta és la més acceptada pels experts. El canvi climàtic i la contaminació també afecten. Nevot tracta tot tipus d'al·lèrgies, a més de les causades a la primavera pel pol·len. «Les que augmenten més són les alimentàries, tot i que entre la població adulta encara hi ha més afectats per motius ambientals; al revés que la població infantil i adolescent», explica.

Nevot afegeix que el pol·len afecta els al·lèrgics amb més força a la Catalunya Central que a les comarques del litoral. «Una recomanació per als pacients que noten molt els símptomes de l'al·lèrgia és que vagin a les costes del Garraf, per exemple, perquè allà els nivells de pol·linització són més baixos». Tot i els avenços en el tractament, Nevot assegura que en els propers anys continuarà creixent el nombre d'afectats per algun tipus d'al·lèrgia.