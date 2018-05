L'Ibex 35 cau un 1% i perd els 9.500

L'Ibex 35 s'ha desplomat un 5,16% al mes de maig, fins a l'entorn dels 9.400 punts, en un mes marcat per la incertesa política a Itàlia i Espanya i les amenaces aranzelàries dels Estats Units, que finalment s'han materialitzat en la imposició d'aranzels a partir d'aquest divendres del 25% a les importacions d'acer i del 10% a les d'alumini procedents de la UE, Canadà i Mèxic.

En la jornada d'aquest dijous, el selectiu s'ha deixat un 1,05%, tot i haver aguantat en positiu al llarg del matí en ple debat de la moció de censura del PSOE a Mariano Rajoy, fins que s'ha conegut que el Partit Nacionalista Basc (PNB) donarà suport a la moció, la qual cosa ha acabat per inclinar l'índex del costat de les pèrdues.

Al tancament de la sessió borsària, l'Ibex 35 s'ha situat en els 9.465,5 punts sencers, uns nivells que no fregava des de finals del mes de març.

Els valors més perjudicats han estat Banc Sabadell (-3,48%), Dia (-2,7%), CaixaBank (-2,54%), Acciona (-2,23%), ACS (-1,87% ), Bankia (-1,75%), Iberdrola (-1,65%), Santander (-1,58%), Siemens Gamesa (-1,53%), Inditex (-1,42%) i BBVA ( -1,3%). Bankinter també finalitzava la sessió en 'vermell', amb un retrocés del 0,74%.

De la seva banda, tractaven d'impulsar el selectiu únicament vuit valors: Acerinox (+ 1%), Colonial (+ 0,66%), Amadeus (+ 0,65%), Ferrovial (+ 0,43%), Cellnex (+ 0,32%), Mediaset (+ 0,2%), Arcelor Mittal (+ 0,18%) i Meliá (+ 0,08%).

Les borses europees registraven descensos del 0,2% per a Londres, de l'1,4% per Frankfurt i del 0,55% per a París. De la seva banda, la Borsa de Milà moderava les seves caigudes de les últimes jornades i cedia un 0,06%.

Al mercat de deute, la prima de risc espanyola escalava fins als 113 punts bàsics, alhora que la rendibilitat exigida al bo a deu anys en el mercat secundari se situava en el 1,49%.

D'altra banda, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, es mantenia en un preu de 77,57 dòlars, mentre que el Texas es rebaixava fins als 67,46 dòlars.

Finalment, la cotització de l'euro respecte al dòlar continuava en mínims des de finals de 2017 a situar-se en 1,1683 'bitllets verds', després d'haver obert en 1,1663 dòlars.