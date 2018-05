Rajoy podria dimitir si el PNB acaba donant suport a la moció de censura de Sánchez

Un molt possible sí del PNB a la moció de censura a Mariano Rajoy, que arranca avui al Congrés, hauria estat fent valorar a l'encara president espanyol si presenta la dimissió per evitar que el vot basc l'acabi retirant a la força de la Moncloa. Aquesta hipòtesi circulava ahir en entorns propers al Govern popular, tot i que, oficialment, la Moncloa va desmentir ahir al vespre les informacions que apuntaven a una imminent dimissió de Rajoy perquè el PNB ja li hauria comunicat el seu sí a la moció de censura. Fonts de l'entorn del líder del PP van assegurar que Rajoy «no s'ha plantejat dimitir» in extremis per evitar la investidura automàtica de Sánchez «perquè la dimissió del president només empitjoraria les coses». «Rajoy no té prevista cap compareixença i assistirà amb tota normalitat avui al debat de la moció de censura», afirmava una de les col·laboradores més estretes del president.

L'Euzkadi Buru Batzar, l'executiva del PNB, també desmentia que ja hagués comunicat a Rajoy el seu vot favorable a la moció de Sánchez i insistia que «es reunirà dijous de manera extraordinària per decidir el sentit de la seva votació a la moció de censura» i que «comunicarà la seva decisió després d'escoltar les motivacions del PSOE per presentar la moció i conèixer els compromisos que adquireix el candidat Sánchez».

Les informacions en una o altra direcció van introduir tensió en una jornada en què el PP va expressar el seu temor a un sí'del PNB, que asseguraria als nacionalistes bascos un període d'estabilitat –i d'aplicació dels pressupostos que va pactar amb el PP– fins a la convocatòria d'eleccions per després de les autonòmiques i locals del 2019, és a dir, d'aquí a un any i mig. L'alternativa per al PNB podria ser mantenir Rajoy a la Moncloa amb el perill que Podem i Ciutadans activessin la seva amenaça de presentar en breu una altra moció de censura «instrumental» que provocaria la convocatòria immediata d'eleccions.

Un possible sí del PNB a la moció posaria contra les cordes Rajoy, que veuria com la moció podria assolir la majoria absoluta amb els vots del PSOE (85), Podem (71), ERC (9), PDeCAT (8), PNB (5) i Bildu (2). En total 180 vots, quatre més que els 176 requerits perquè prosperi.

A part del PNB, l'aprovació de la moció pot dependre dels 17 diputats independentistes catalans, 9 d'ERC i 8 del PDeCAT, que ja han avançat que escoltaran el discurs del candidat i adoptaran una decisió. Els contactes que el secretari general del PSOE va establir per telèfon amb Joan Tardà i Marta Pascal dilluns van continuar dimarts i ahir amb reunions presencials amb el secretari d'Organització dels socialistes espanyols, José Luis Ábalos. Malgrat que encara no han comunicat públicament el sentit del seu vot, el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ja va donar a entendre el sí de la seva formació durant la sessió de control d'ahir quan va dir que per als republicans és una «obligació» fer fora de la Moncloa els «lladres» i «carcellers». El PDeCAT va mantenir contactes al llarg de tot el dia amb el PNB i amb el mateix PSOE, comandats per Marta Pascal, a qui es va poder veure al Congrés dels Diputats.

En el cas que el PNB li comuniques formalment el seu sí, el president espanyol disposa de la possibilitat de dimitir per evitar la investidura de Sánchez i provocar una convocatòria d'eleccions previsiblement a la tardor. Passa per presentar la seva dimissió i la de tot el seu govern, que segons l'article 101 de la Constitució passaria a governar en funcions, fet que forçaria el rei a iniciar una ronda de contactes i proposar (sense termini) un candidat a la investidura. En cas que es presentés algú i aquesta investidura resultés fallida, s'obriria el termini de 54 dies per a la convocatòria d'eleccions.