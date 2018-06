El Manresa FS treu l'orgull per empatar amb el Colo Colo al Pujolet

El Manresa FS ha tret l´orgull per no sortir derrotat del Pujolet en l´anada de la promoció d´ascens a Segona Divisió davant el Colo Colo de Saragossa. Quan pitjor ho tenien els manresans (2 a 4 al minut 31) va aparèixer Carles Corvo i, amb tres gols a la recta final del matx, ha aconseguit un empat per al seu equip a cinc gols, que ho deixa tot obert per la tornada a Saragossa dissabte que ve.

El partit, vibrant, amb un gran ple al Pujolet, va tenir bons i mals moments per als dos equips. La sortida del Manresa FS ha estat espectacular i als tres minuts ja dominada per 2 a 0 amb gols de Corvo (a la sortida d´un córner) i de Marc Fernández després d´una bona acció individual del seu company Corvo. Això després d´un primer xut enverinat dels aragonesos que Aleix va desviar amb encert. El Colo Colo es veia sorprès fins que van tenir la primera ajuda dels col·legiats, l´expulsió discutida de Fouad, que va deixar els manresans amb tres jugadors. Aquests circumstància la van aprofitar els jugadors del Colo Colo per retallar diferència amb un gol de Marcos Latorre. Aquest gol ha esperonat el conjunt saragossà, que no va tardar en fer el segon gol en una acció d´estratègia, culminada per Muni al minut 12.

Dos minuts després Oussama ha fet una rematada al pal després d´una recuperació. En els darrers minuts del segon temps, els de Gerard Floriach han tornat a agafar l´onda i han disposat d´algunes bones oportunitats. Corvo ha assistit cap a Marc Fernández però el porter visitant ha desviar la trajectòria de la pilota quan el jugador del Manresa FS, sol, ja es disposava a marcar. I un minut abans del descans, bon llançament de Josan que el porter Basmi ha enviat a córner.

El Colo Colo, millor

A la segona part, el Colo Colo s'ha mostrat més sencer davant un Manresa FS que, amb pocs recanvis, començava a notar el desgast físic per l´esforç del primer temps. Els primers minuts de la represahan estat molt travats i a partir del minut 25, l´equip de Saragossa donava més sensació de perill, ben resolta per Adil. Al minut 28, un error defensiu manresà ha propiciat el 2 a 3. I tres minuts després, arribaria el 2 a 4, que deixava grogui el Manresa FS. Quedaven però nou minuts, un món en futbol sala. El 3 a 4 de Corvo al minut 32 ha esperonat l´equip manresà i també la grada. No ha tardat en veure´s al Pujolet el millor gol de la tarda, com no, obra de Carles Corvo, rematant tal i com li venia una sacada de córner (min 36). El 4 a 5 ha tornat a ser una galleda d´aigua freda per als manresans, tot i que encara creien en capgirar el marcador. Faltava poc més d´un minut quan els àrbitres han xiular un doble penal (ja els ha costat). Corvo no ha fallat i ha situar el 5 a 5. I dins del mateix minut, el propi Corvo ha tingut l´oportunitat de posar per davant al seu equip en un altre llançament de dotze metres però el porter del Colo Colo, que hauria d´haver estat expulsat en l´acció de la falta per unes mans, l'ha aturat.