Calendari i horaris de la Selectivitat 2018

La Selectivitat 2018 és a tocar. Si aquest any t'has d'examinar a les proves de les PAU, aquí tens tot el calendari amb les dates més importants i tots els horaris dels exàmens perquè et puguis planificar bé les hores d'estudi. Si vols algun consell sobre com estudiar o superar els nervis consulta aquesta altra pàgina sobre les proves de selectivitat.

Les dates clau de les PAU 2018

Consulta tribunal i lloc d'examen: 8 de juny

PAU: 12, 13 i 14 de juny

Tribunal especial incidències: 19, 20 i 21 de juny

Resultat PAU: 27 de juny

Sol·licitud reclamació i doble correcció: del 27 al 29 de juny (ambdós inclosos)

Resultat de reclamació i doble correcció: 9 de juliol

Sol·licitud reclamació a la doble correcció: del 9 al 113 de juliol (ambdós inclosos)

Els horaris dels dies d'examen de la Selectivitat 2018

Dimarts 12 de juny

9.00 a 10.30 Llengua Castellana i literatura

11.00 a 12.30 Llengua Catalana i literatura

14.00 a 15.30 Economia de l'empresa / Història de la filosofia / Química

16.00 a 17.30 Anàlisi Musical / Dibuix tècnic / Literatura Castellana

Dimecres 13 de juny

9.00 a 10.30 Història

11.00 a 12.30 Llengua Estrangera

14.00 a 15.30 Ciències de la terra i medi ambient / Fonaments de les arts / Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

16.00 a 17.30 Electrotècnica / Història de l'art

Dijous 14 de juny

9.00 a 10.30 - Física / Geografia

11.00 a 12.30 Dibuix artístic / Llatí / Matemàtiques

14.00 a 15.30 Biologia / Cultura Audiovisual / Grec

16.00 a 17.30 Disseny / Literatura Catalana / Tecnologia Industrial

Quatre noies van empatar amb un 9,80



L'any passat, una estudiant de Girona, una altra de Manresa i dues de Barcelona van empatar en la nota més alta de la selectivitat, amb un 9,80. Es tracta d'Ivet Cano Boada, de l'Institut Santigo Sobrequés Vidal, de Girona; Maria Torras Pérez, de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa; Mònica Torrecilla Vall-Llossera, del Col·legi Santa Teresa Ganduxer de Barcelona, i Anna Sallés Rius, de l'Aula Escuela Europea, de Barcelona.