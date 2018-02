Créditos sostenibles, la via cap al finançament 'verd'

La presa en compte d'aspectes mediambientals i socials a l'hora de realitzar una inversió és un concepte que creix de manera gradual a Espanya. És el que es denomina Inversió Socialment Responsable – ISR, per les seues sigles –, un concepte ampli en el qual s'inserixen els crèdits sostenibles, vies de finançament per a particulars i autònoms destinats a projectes que tinguen finalitats ecològiques, com la compra d'un cotxe elèctric o la reforma d'una casa per a un millor aprofitament de l'energia.

L'objectiu principal dels productes financers vinculats a la ISR és, igual que el d'uns altres més tradicionals, maximitzar la rendibilitat per a l'inversor en el mitjà i llarg termini. "La diferència radica que, durant el procés, es tenen en compte criteris ambientals, socials i govern corporatiu, millorant d'esta forma la ´performance´ rendibilitat-risc", explica Javier Garayoa, director de Spainsif, la plataforma sense ànim de lucre que integra a tot tipus d'entitats que treballen per a impulsar la inversió sostenible a Espanya.

Negocis més estables

Per a les empreses, els beneficis de la Inversió Socialment Responsable es visualitzen en la seua transformació en una companyia "més sostenible", la qual cosa al seu torn elimina riscos o elements especulatius i redunda en una major "estabilitat" del negoci, afig Garayoa.

Els vehicles d'inversió a través dels quals es formula la ISR són els fons d'inversió, els plans de pensions i els bons verds, sent els crèdits sostenibles -més centrats en els vessants ecològics-, els que s'han incorporat amb més força en els últims anys.

Per a particulars

Pel que fa als particulars, els projectes per al que se solen destinar estos préstecs inclouen reformes d'eficiència energètica en habitatges, compres de vehicles elèctrics o finançament d'electrodomèstics adaptats a l'estalvi. El client rep així finançament per a finalitats concretes i amb condicions que poden ser millors que les dels préstecs tradicionals.

En general, els crèdits sostenibles disposen de terminis millor estructurats, tipus d'interessos inferiors i bonificacions en comissions, la qual cosa suposen un atractiu per al client, destaca Antonio Gallardo, expert de iAhorro . Així mateix, contribuïxen a projectar una millor imatge de l'entitat financera, el segment empresarial que, fins al moment, més ha apostat per la Inversió Socialment Responsable.

"Els crèdits sostenibles són un producte molt recent en el nostre país", diu Javier Garayoa, que apunta que fins al moment solament existixen "unes poques iniciatives de grans entitats bancàries" en esta matèria. Segons Spainsif, el total d'actius baix gestió de les entitats financeres en projectes d'ISR ha passat de 80 milions d'euros en 2002 a 169.359 milions en 2015.

Tanmateix, els crèdits sostenibles són un producte que de moment "aporten molt poc" quant a volum d'actius gestionats a Espanya amb criteris ISR, apunta Charles Castro, del Departament d'Anàlisi i Estudis d'Ecodes , una organització independent que treballa a favor de la sostenibilitat en l'àmbit empresarial i social. "La major part dels actius gestionats amb criteris sostenibles es destinen a renda variable i en menor mesura a productes de renda fixa, com a deute sobirà i bons verds", afig.

Creixement a Espanya



"Si ho comparem amb els nostres veïns europeus, encara ens queda molt camí per recórrer", diu Javier Garayoa, que cita el "desconeixement" del que aporten la inversió i els crèdits sostenibles a empreses i particulars. L'aproximació és "progressiva" entre les empreses que cotitzen en Borsa, però és el sector financer, "en el seu paper d'inversor director i en el d'intermediació", és el que més està destacant, subratlla el director de Spainsif. "El que es busca és que les empreses disposen d'incentius des del mercat financer per a millorar la sostenibilitat de les seues pràctiques de gestió", subratlla Castro.





Les empreses han de disposar d'incentius des del mercat financer per a millorar la sostenibilitat de les seues pràctiques. Foto: Getty Images

La Inversió Socialment Responsable sorgix a la fi dels anys 60 als Estats Units, vinculada als moviments ciutadans contra la guerra del Vietnam. Les campanyes contra l'apartheid del règim sud-africà en els anys 80 van suposar un nou impuls a Europa, mentre que a Espanya les primeres iniciatives d'inversió sostenible naixen en els primers anys del segle XXI.

"Cada vegada existixen més inversors, principalment institucionals, que incorporen criteris socials, ambientals i ètics en la presa de decisió sobre on destinar els seus actius financers. Les empreses que no cuiden estos aspectes corren el risc de quedar excloses dels mercats de valors a escala mundial", conclouen des d'Ecodes.